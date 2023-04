Gesund und fit wie Chefärztin Prof. Marion Kiechle (62): Mein Erfolgsrezept für jedes Alter

Uni-Chefärztin Prof. Marion Kiechle (62) verrät, wie man in jedem Alter gesund und fit bleibt. Hier erfahren Sie, worauf es ab 60 besonders ankommt.

„Man sollte nicht ständig damit hadern, was man alles nicht mehr kann. Besser ist es, seine noch vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen, um damit etwas Sinnvolles anzufangen. Diese positive Einstellung bewirkt ein zufriedenes Leben.“

Das Leben bedeutet Veränderung – und jede Phase birgt unterschiedliche Herausforderungen. „Um sie möglichst gut zu bewältigen, braucht man eine persönliche Gesundheits- und Fitnessstrategie, die sich den Alltagsgegebenheiten und dem jeweiligen Alter immer wieder anpasst“, sagt Professor Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik am Uniklinikum rechts der Isar der Technischen Universität München und ehemalige bayerische Wissenschaftsministerin. Die 62-jährige Medizinerin gilt selbst als Paradebeispiel dafür, dass man – trotz aller Stressphasen–auch über die Lebensmitte hinaus gesund und fit bleiben kann. „Dafür kann man selbst einiges tun“, betont Kiechle. Wichtige Stellschrauben sind die Gesundheitsvorsorge, Lebensstil und Ernährung sowie natürlich Bewegung und Sport. Dazu hat sie für unsere Leser und Leserinnen praktische Tipps zusammengestellt – und zwar für drei verschiedene Lebensabschnitte zwischen 20 und 40 Jahren, zwischen 40 und 60 Jahren sowie für Männer und Frauen jenseits der 60. In diesem Teil geht es um die über 60-Jährigen.

Lebensabschnitt 60 plus: Knochenabbau entgegenwirken und Halsschlagadern checken lassen

Älteren Menschen droht Knochenabbau, die sogenannte Osteoporose. „An den Folgen dieser Volkskrankheit sterben mehr Menschen als an Krebs“, erläutert Kiechle. „Sie kommen beispielsweise mit Oberschenkelhalsbrüchen in die Klinik, müssen operiert werden und erleiden Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Embolien. Und: Osteoporose ist wahnsinnig schmerzhaft.“ Wer 65 oder älter ist, sollte seine Bauchschlagader checken lassen. Mit einer einfachen Ultraschalluntersuchung kann ein Arzt feststellen, ob sich darin eine gefährliche Erweiterung, ein sogenanntes Bauchaortenaneurysma, gebildet hat. Diese Aussackung gilt als tickende Zeitbombe. Denn wenn das Aneurysma reißt, droht der Patient innerlich zu verbluten. „Auch die Halsschlagadern sollte man mal anschauen lassen“, rät Kiechle. „Denn dadurch lassen sich Ablagerungen an den Gefäßen enttarnen, die sich lösen, ins Gehirn gelangen und dort einen Schlaganfall verursachen können“, erklärt Kiechle. Zudem empfiehlt die erfahrene Uni-Medizinerin Senioren drei wichtige Impfungen: gegen Influenza (die echte Virusgruppe), Pneumokokken (verursachen Lungenentzündungen) sowie gegen Covid-19.

Generation 60 plus: Vitamin-D-Speicher auffüllen und viel Eiweiß für die Muskulatur aufnehmen

Um die Knochen zu stärken, braucht der Körper vor allem Kalzium und Vitamin D. Kalzium steckt unter anderem in Milchprodukten wie Joghurt, Käse oder auch in vielen Mineralwassern. Ein Kalziummangel lässt sich also mit einer aufmerksamen Ernährung ausgleichen. Ihren Vitamin-D-Speicher können die meisten Senioren dagegen nicht mithilfe des Speiseplans auffüllen – anders als bei jüngeren Menschen reicht die Produktion von Vitamin D durch Sonneneinstrahlung auf der Haut in der Regel nicht mehr ganz aus. „Deshalb sollten ältere Menschen entsprechende Nahrungs-Ergänzungsmittel einnehmen. Vitamin D gibt es in Tablettenform. 20 000 Einheiten pro Woche sind ideal, die Dosierungsanleitung findet man auf dem Beipackzettel“, erläutert Kiechle. Außerdem ist es im Seniorenalter ganz wichtig, den Körper ausreichend mit Eiweiß zu füttern. Denn Eiweiß ernährt die Muskulatur. „Als Faustregel gilt: Man sollte täglich etwa ein bis eineinhalb Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen“, rät Kiechle. Wichtig sei auch guter Schlaf, so die Top-Wissenschaftlerin. Wie sie gut einschlafen kann, erklärt Kiechle hier.

Fit und gesund im Alter: Nicht mit Einschränkungen hadern, sondern positiv bleiben

Auch die Psyche darf man im Seniorenalter nicht vernachlässigen. In diesem Zusammenhang verweist die Professorin auf die sogenannte Hundertjährigen-Studie ihrer Heidelberger Unikollegen. Sie haben die Hintergründe des hohen Alters der Teilnehmer untersucht. Ergebnis: „Sie haben ihrem Leben im Ruhestand einen Sinn gegeben – beispielsweise ein Ehrenamt ausgefüllt, sich in der Kirche engagiert oder ihre Enkel betreut. Das wirkt sich lebensverlängernd aus“, berichtet Kiechle. Ein Schlüssel zu einem langen, glücklichen Leben sei darüber hinaus „die Akzeptanz der eigenen Schwächen“ – sprich alters- und krankheitsbedingter Einschränkungen. „Man sollte nicht ständig damit hadern, was man alles nicht mehr kann. Besser ist es, seine noch vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen, um damit etwas Sinnvolles anzufangen. Diese

positive Einstellung bewirkt ein zufriedenes Leben.“ Ein dritter wichtiger Erfolgsfaktor der Hundertjährigen waren soziale Kontakte. „Wir Menschen brauchen einfach andere Menschen um uns herum. Man sollte frühzeitig damit beginnen, Einsamkeit vorzubeugen. Pflegen Sie also Freundschaften, gehen Sie aus dem Haus, nehmen Sie am öffentlichen Leben teil, beispielsweise in einem Verein“, empfiehlt Kiechle.

Krafttraining ist für die Generation 60 plus besonders wichtig

Ältere Menschen sollten besonders darauf achten, ihre Muskelkraft zu erhalten, denn Muskelabbau macht alt. „Die Betroffenen gehen nicht mehr so aufrecht, wirken wackliger, stürzen leichter“, erörtert Kiechle. „Deshalb gilt: Regelmäßige Bewegung und Krafttraining darf man nicht vernachlässigen.“ Ebenso wenig wie Herz-Kreislauf- Training. Es muss ja nicht mehr unbedingt Joggen sein, auch Walken oder ausgedehnte Spaziergänge bewirken einen positiven Effekt. „Das Herz ist ein Muskel, er will trainiert werden, nur dann bleibt er fit. Entscheidend dabei ist: Das Herz profitiert von regelmäßigem Training – auch bei etwas geringerer Intensität“, sagt Kiechle. Maßvolle Bewegung bringt übrigens auch Arthrose-Patienten etwas, weil die Beweglichkeit ihrer Gelenke länger erhalten bleibt und sich der Verschleißprozess dadurch oft verlangsamt.