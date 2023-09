Neue Lieblingssportart: Sieben Gründe, warum Schwimmen so gesund ist

Von: Ulrike Hanninger

Schwimmen baut Stress ab und hilft beim Abnehmen. Das und fünf weitere Gründe machen die Sportart zu einer der gesündesten.

Es kostet zugegebenermaßen ein wenig Überwindung, sich regelmäßig ins kalte Nass zu stürzen. Doch Schwimmen ist eine außerordentlich gesunde Sportart, die viele Vorteile für den Körper und die Figur mit sich bringt. Noch nicht einmal eine teure Ausrüstung ist dafür nötig: Badeanzug und Schwimmbrille genügen völlig. Wer möchte, setzt noch eine Badekappe auf, damit die Haare nicht nass werden.

Grund 1: Schwimmen reduziert Übergewicht

Beim Kraulen verbrennt man in der Regel mehr Kalorien als beim Brustschwimmen. © Michael Eichhammer/Imago

Zum Abnehmen ist Schwimmen ideal. Der Kalorienverbrauch ist besonders hoch, da der Körper, zusätzlich zu der sportlichen Betätigung, den Temperaturunterschied zum Wasser ausgleicht. Auch der Wasserwiderstand ist nicht zu unterschätzen.

Wie die AOK erklärt, verbrennt ein Mensch mit einem Gewicht von 80 Kilogramm durch langsames Brustschwimmen circa 344 Kilokalorien in der Stunde – durch schnelles sogar um die 768 Kilokalorien. Möchte man damit aber wirklich abnehmen, müsse man regelmäßig trainieren, erläutert die Krankenkasse und empfiehlt unter Berufung auf das European College of Sport Science (ECSS) und das American College of Sports Medicine (ASCM) 250 Minuten moderates Schwimmtraining pro Woche.

Grund 2: Schwimmen trainiert den gesamten Körper

Schwimmen ist nichts weniger als ein Ganzkörpertraining. Welche Partien dabei besonders beansprucht werden, hängt vom jeweiligen Schwimmstil ab. Brustschwimmen stärkt die Muskulatur an Brust, Schultern, Armen und Beinen. Beim Kraulen aktiviert man in erster Linie die Armmuskulatur und kräftigt Schultern sowie Rumpf. Rückenprobleme lassen sich durch Rückenschwimmen mildern: Dabei bauen sich Muskeln in Rücken und generell im Rumpf auf.

Grund 3: Schwimmen schont die Gelenke

Viele Sportarten gehen auf Dauer zulasten der Gelenke. Selbst Profi-Sportler können ein Lied davon singen. Beim Schwimmen muss man sich jedoch keine Gedanken machen. Gemäß AOK ist der Sport gelenkschonend und entlastet sogar die Bandscheiben. Selbst Arthrose-Patienten würden davon profitieren, wobei die Ernährung bei Arthrose ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

Grund 4: Schwimmen ist gut für das Herz-Kreislauf-System

Beim Schwimmen kommt der Kreislauf in Schwung und der Herzmuskel wird durch das Ausdauertraining gestärkt. Bei Kreislaufproblemen wie Schwindel und Müdigkeit helfen oft schon kleine Mittel wie Salz, um sie wieder in den Griff zu bekommen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt den Wassersport sogar Patienten mit einer Herz-Erkrankung – selbstverständlich nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt.

Grund 5: Schwimmen verbessert die Lungenfunktion

Beim Schwimmen wird die Atemmuskulatur trainiert. Mit Atemübungen wie der „Kutscherposition“ bekommt man auch auf dem Trocknen sofort wieder Luft. Durch das ruhige und sehr bewusste Ein- und Ausatmen im Wasser erhöht sich die Lungenkapazität und Schleim wird abtransportiert. Man darf es jedoch nicht übertreiben. Es ist gesünder, sich langsam an seine endgültige Trainingsdauer und Geschwindigkeit heranzutasten, als hechelnd und Wasser schluckend durchs Becken zu hasten.

Auch für Menschen mit Asthma ist Schwimmen ein idealer Sport. Wie Lungenärzte im Netz erklärt, beruhige die warme und feuchte Luft im Schwimmbad noch zusätzlich die Lunge der Patienten. Gleichzeitig warnt die Seite aber auch davor, dass stark gechlortes Wasser einen gegenteiligen Effekt haben kann. Es könne Anfälle auslösen und sei vor allem für Kinder gefährlich.

Grund 6: Schwimmen baut Stress ab

Die Techniker Krankenkasse (TK) rät zu Ausdauersport, um Stress abzubauen. Stressoren wie einem hektischen Alltag oder Probleme bei der Arbeit kann man im Schwimmbad einfach davonschwimmen. Während man seine Runden zieht, beruhigt sich der Körper und die Stresshormone werden abgebaut. Denn, wie die TK klar sagt, schwächt Stress das Immunsystem und kann unter anderem Diabetes, Krebs oder Schlaganfälle begünstigen. Vor allem das Herzinfarkt-Risiko ist bei chronischem Stress hoch.

Grund 7: Schwimmen fördert die Motorik und das Gleichgewicht

Die Koordination von Armen und Beinen macht Schwimmen zu einer effektiven Übung in Motorik. Mittels Körperspannung und gleichmäßigen Bewegungen gleitet man durchs Wasser und fördert gleichzeitig seinen Gleichgewichtssinn. Da dieser mit dem Alter abnimmt, wie Spektrum erklärt, ist Schwimmen gerade für ältere Menschen ratsam. Generell sollte man das Gleichgewicht mit Übungen trainieren, um lange mobil und fit zu bleiben.

