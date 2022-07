Gewalt gegen Lehrer: Eltern und Schüler greifen immer häufiger an

Von: Judith Braun

Lehrer sehen sich immer häufiger psychischer und körperlicher Gewalt vonseiten der Schüler und Eltern ausgesetzt. (Symbolbild) © imagebroker/IMAGO

Wenn ein Kind Probleme in der Schule hat, wenden Eltern immer häufiger Gewalt gegen Lehrer an. Sie äußert sich in verbalen und körperlichen Angriffen.

München – Eltern wollen in den meisten Fällen für ihre Kinder nur das Beste. Manchmal greifen sie mit dieser Einstellung jedoch zu Mitteln, mit denen sie ihren Kindern nachweislich schaden. Sogenannte U-Boot-Eltern zeigen ein solches Verhalten beispielsweise, wenn es um die schulischen Belange ihrer Kinder geht. Während sie weder bei Elternsprechtagen erscheinen, noch das Gespräch oder den Kontakt zu Lehrkräften suchen, tauchen U-Boot-Eltern erst dann auf, wenn ihr Kind ernste Probleme in der Schule hat. Dann können sie auch mal schwere Geschütze auffahren und mit einem Anwalt drohen oder Widerspruch gegen eine Nichtversetzung einlegen.

Immer häufiger kommt es jedoch auch vor, dass Eltern gegenüber den Lehrkräften gewalttätig werden, wie 24vita.de verrät.

So können Eltern zum Beispiel verbal sehr ausfällig werden, wenn sie mit der Schulnote nicht zufrieden sind, erklärt VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann gegenüber dem Präventionsportal „Polizei, dein Partner“ von der Gewerkschaft der Polizei. „Ich kenne einen Fall, bei dem eine Lehrerin von einem Vater mit dem Ellbogen gegen eine Wand gedrückt wurde, weil ihm die Note seiner Tochter nicht passte.“ Laut einer repräsentativen Umfrage von Schulleitern im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hat sowohl die verbale als auch die körperliche Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer zwischen 2018 und 2020 deutlich zugenommen.

