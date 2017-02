Grippewelle 2016/2017: Das müssen Sie zu Influenza wissen

Ja ja ja es ist nicht nur so das Grippe Viren aus den genannten Gründen im Winter vermehrt auftreten es gibt weit mehr Gründe.

Ein Hauptgrund ist der Vitamin D3 Mangel der in Deutschland im Winter ungefähr 60 -70 Prozent der Bürger betrifft, es ist nach gewiesen das bei einem Mangel die Anfälligkeit auf besonders Atemwegserkrankungen steigt... Siehe WIKI "In einer an der University of Colorado durchgeführten Studie an knapp

19.000 Personen zeigte sich, dass Menschen mit stark verringertem

Vitamin-D-Spiegel ein um etwa ein Drittel erhöhtes Risiko für

Atemwegsinfekte besitzen. Bei Asthma steigt das Risiko sogar auf das

Fünffache an." ... Bekannt ist dies schon ewig aber da die Pharmaindustrie mit dem Grippe und erkältungs- Geschäft sich eine goldene Nase verdient, wird viel daran gelegt das dies nicht von den Ärzten die Relevanz bekommt die es haben sollte und so wird halt kaum darüber beichtet.

Man muss wissen das der Körper selbst Vitamin D3 bildet, unter Einfluss von UV-B Strahlung das hört sich viel böser an als es ist.

Ergo wenn man in der Sonne liegt bestenfalls ohne Sonnenschutz bildet sich dieses Vitamin (15-30 min reichen). Es wird vom Körper im Fett gespeichert, leider ist es jedoch so das durch momentanen Arbeitsalltag viele zu wenig Sonnen abbekommen und so das gespeicherte Vitamin D3 nicht ausreicht um über den Winter zu kommen. Vitamin D3 kann man auch durch die Nahrung aufnehmen, im besten Fall wenn es direkt in Öl gelöst ist, da es ein Fettlösliches Vitamin ist und so die Bioverfügbarkeit höher ist. Wie man sich mit Vitamin D3 versorgt, ist egal ob nun durch ausreichend sonnen-baden im Winter halt im Sonnenstudio achten sie darauf das es ne Röhre ist mit UV-B Strahlung ist. Oder halt mit Vitamin Tabletten.

Auch noch wichtig ist das Vitamin E, es hat unmittelbar Einfluss auf den das Immunsystem und ist einer der Stärksten Radikalfänger in unseren Körper. Jedoch kommt ein Mangel seltener vor.

Ein weiter Punk ist das Spurenelement Zink welches unverzichtbar ist für eine Starkes Immunsystem. Zink hat Einfluss auf die Neubildung von Abwehrzellen.

Die Wirkung von Vitamin C ist jedem bekannt und da brauch ich nicht groß drauf eingehen. Es ist eine Wasserlösliches Vitamin damit ergo fast unmöglich zu über-dosieren ergo keine Angst wenn man davon "zu viel" einnimmt.

Kommen wir zum Schutz, da sind Handschuhe sehr nützlich! Provoziert die Ansteckung nicht! Ich sage nur Einkaufwagen und öffentliche Verkehrsmittel usw...

Wenn es sie erwischt hat was dann!

Ab zum Arzt ganz ehrlich ich bin auch der Meinung das man mit einer Erkältung lieber ein Paar Tage zu Hause bleibt. WARUM?!?

Naja erstens ist es dienlich der schnelleren Genesung aber das ist der unwichtigste Grund!

Zweiten schaden Sie ihren Betrieb mehr damit, wenn Sie trotzdem kommen und mehrere Kollegen anstecken.

Und drittens der wichtigste Grund, belesen Sie sich bitte wie viele Herzmuskeleinzündung durch eine verschleppte Erkältung kommen und was oft die Folgen sind.

Kommen wir zu guten Medikamenten zur Symptom-Behandelung.

Was Schleimlösung angeht vertraue ich auf Zwei Mittel:

Husten Saft oder Dragees auf Efeu Basis wirken wesentlich besser als das Unsinns NAC (ACC)

Und wenn es heftiger wird dann Ambroxol oder von mir aus auch Guaifenesin

ACC kann man auch nehmen man muss nur wissen das es nur Lokal wirkt, was ziemlich sinnfrei ist.

Die anderen Präparate wirken anders, jene sorgen für einen erhöhten Speichelfluss der den Dickflüssigen Schleim automatisch abtransportiert was halt in der Praxis viel besser funktioniert als das lokale Lösen wie beim ACC

Noch einen Tipp wenn sie anschwellende Nasensprays verwenden kaufen sie sich auch ein Nasen-Öl um die Reizung der Schleimhäute zu minimieren.

Gut das wars was ich Mitteilen wollte.

Bleibt gesund. :D