Gürtelrose: Sofort zum Arzt, das schützt vor Komplikationen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Bei den ersten Anzeichen einer Gürtelrose sollten Sie so schnell wie möglich zum Arzt gehen, um schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. (Symbolbild) © Philipp Nemenz/Imago

Bei den ersten roten Bläschen am Körper sollten Betroffene schnell zum Arzt, um einen schweren Krankheitsverlauf und chronische Schmerzen zu verhindern.

München – Diese virale Erkrankung, die für Laien einen nahezu komischen Namen hat: Gürtelrose. Dabei ist diese Krankheit, die durch das Herpes-Zoster-Virus verursacht wird, alles andere als „komisch“, ganz im Gegenteil. Die Krankheit kann schwere Folgeschäden nach sich ziehen. Insbesondere, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt, diagnostiziert und behandelt wird.

Wie man sich vor Gürtelrose-Spätfolgen wie einem Schlaganfall oder Post-Zoster-Neuralgie schützen kann, weiß 24vita.de.

Die „Gürtelrose“ zeigt sich sehr häufig an der Hautoberfläche im Lenden- und Gürtelbereich in Form einer Ansammlung von Bläschen, die einer Rose ähneln mag, daher auch die Namensgebung. Bei den ersten möglichen Anzeichen einer Gürtelrose ist es wichtig, so schnell wie möglich zum Arzt zu gehen, um schwere Verläufe zu vermeiden, wie uns der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V., Dr. med. Michael A. Überall, erläutert.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.