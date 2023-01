Gyrotonic: Wie das Full-Body-Workout bei Blockaden der Wirbelsäule bis Arthrose Wirkung zeigt

Gyrotonic soll viele positive Effekte entfalten und unter anderem den Rücken stärken. Der Körper wird beweglicher – und definierter.

Gyrotonic ist ein Trainingskonzept, das den kompletten Körper beansprucht. Hierbei wird die Wirbelsäule als zentraler Träger gesehen und der Körper als Einheit. Juliu Horvath, ehemalige Profiturnerin, hat die Methode erfunden.

Das Training findet an speziellen Geräten statt, wie zum Beispiel an einem Jumping Stretch Board oder an der Pulley Tower Combination Unit. Wem die Anschaffung dieser Trainingshilfen zu teuer ist, kann sich in Fitnessstudios oder Physiotherapiezentren anmelden und das Workout ohne eigene Geräte durchführen. Es ist ohnehin sinnvoll, die ersten Schritte in Begleitung eines ausgebildeten Gyrotonic-Coaches zu bewältigen.

