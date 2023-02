Eine Haartransplantation in der Türkei ist immer eine gute Entscheidung

Teilen

Erfahrene Experten, erstklassiger Service - Vera Clinic in Instanbul © Vera Clinic

Die Haartransplantation in der Türkei verhilft Patienten schnell wieder zu vollem Haar – und lässt sich mit einem Urlaub in der geschichtsträchtigen Metropole Istanbul verbinden.

Eine Haartransplantation in der Türkei ist ein Symbol für ein neues Selbstwertgefühl und die Entscheidung, selbstbewusst und gut aussehend in ein neues und erfolgreiches Leben zu starten. Wird die Reise von der Vera Clinic begleitet, ist der Erfolg garantiert. Denn die Vera Clinic ist eine der führenden Kliniken.

Schönheit ist das Ziel

Die Haartransplantation in Istanbul verhilft Patienten mit einem erblich bedingten Haarausfall schnell wieder zu vollem Haar. Die Haarverpflanzung in der Türkei kann mit einem Urlaub in der geschichtsträchtigen Metropole Istanbul verbunden werden und vereint so das Nützliche mit schönen Urlaubserlebnissen und aufregenden Erinnerungen. Zurück in der Heimat sind, dank höherer Qualität der Eingriffe in Kliniken in der Türkei und der Anwendung modernster Methoden, schnell hervorragende Erlebnisse sichtbar. Schon nach zwölf Monaten wachsen die Haare kräftig und gesund. Alle Spuren des genetischen Haarausfalls sind verschwunden.

Die Vera Clinic - führend bei kosmetischer Chirurgie in Europa

Um die Vision der führenden Haartransplantationschirurgen in der Türkei zu erfüllen, wurde 2013 die Vera Clinic in der Türkei gegründet. Heute stellt die Klinik in Istanbul einen Anziehungspunkt für Prominente und andere Gesundheitstouristen dar. Mehr als 23000 Patienten aus aller Welt haben in der Vera Clinic Hilfe gesucht und auch gefunden. Geleitet von dem Haarchirurgen Kazim Sipahi, gibt die Klinik bei der Saphir FUE Transplantation und dem OxyCure Verfahren den Ton bei Haartransplantationen in der Türkei an.

Erleben Sie eine Haartransplantation bei der hochmodernen Vera Clinic. © Vera Clinic

Die Erfüllung der Vision von Professionalität bei den Eingriffen, Transparenz bei den Vorgängen in der Klinik und die höchste Zufriedenheitsquote der Patienten im Internet haben die Vera Clinic zu dem gemacht, was sie heute ist: ein Brand für Vertrauen und Kompetenz auf dem Gebiet der Haarchirurgie. Und das nicht nur national, sondern auch international.

Der Auftrag der Vera Clinic wird auch in den nächsten Jahren darin bestehen, Spitzentechnologie, medizinische Expertise und hervorragende Patientenbetreuung zu einer Einheit zu verbinden und so alle Erwartungen der Patienten zu übertreffen.

Vera Clinic: Dienstleistungen auf höchstem Niveau

In dem hochmodernen Krankenhaus der Vera Clinic sind die höchsten Standards selbstverständlich. Die Haartransplantation mittels der Saphir FUE Technik wird gekonnt mit kleinen, durchsichtigen Klingen ausgeführt, um eine möglichst große Anzahl der Grafts transplantieren zu können.

Die aus der Spenderzone entnommenen Haare werden an den kahlen Stellen eingesetzt und füllen das Haarbild auf. In der Kopfhaut wachsen wieder Haarfollikel an, die in den folgenden Jahren gesunde Haare produzieren können und nicht mehr von Haarausfall betroffen sind. Durch die innovative Technik ist es möglich, die Haarfollikel während einer Sitzung dicht in die Kopfhaut einzusetzen und so ein natürliches und dichtes Aussehen der Haare zu erzielen.

Erlangen Sie Ihr natürliches und volles Haar mit der Vera Clinic zurück. © VeraClinic

Die OxyCure Behandlung für ein besseres Haarwachstum

Die Transplantation bedeutet für die Haarfollikel immer ein Trauma bzw. einen Schock. Ist die Haarwurzel zu lange von der Kopfhaut getrennt, besteht das Risiko, dass sie nicht mehr anwächst. Um die Überlebensrate der Haarfollikel zu steigern, führt die Vera Clinic die OxyCure Behandlung durch. Diese postoperative Versorgung der Follikel mit Nährstoffen und Sauerstoff ermöglicht es den Haarchirurgen, die Überlebensrate der Haarwurzeln auf 98 Prozent zu steigern. Ein wesentlicher Vorteil für den Patienten, der nach dem Eingriff einen dichteren Haarwuchs beobachten kann.

In der Vera Clinic haben die Ärzte die Haartransplantation in der Türkei zu einer Kunst gemacht, die allen Patienten ein ästhetisches und natürliches Haarwachstum garantiert.

Zertifiziert nach dem ISO 9001/2015 Qualitätsmanagement, erhält jeder Patient die für ihn bestmögliche Behandlung.

Niedrige Kosten für eine Haartransplantation bei höchster Qualität

Um die günstigen Preise anbieten zu können, werden in der Vera Clinic keine Abstriche der Qualität gemacht. Die angebotenen Pakete beinhalten alles, was für einen maximalen Erfolg erforderlich ist.

Ein rund um die Uhr zur Verfügung stehender Kundenservice garantiert eine optimale Betreuung. Die virtuelle Beratung und eine kostenlose Haaranalyse stellen sicher, dass die Wünsche der Patienten erfüllt werden.

In den Paketen enthalten sind:

der Transfer ab Flughafen

die Leistungen eines Dolmetschers

die Unterkunft in einem komfortablen Hotel

ein medizinisches Paket, das die Behandlung, die Medikamente und die Pflegemittel beinhaltet

regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Beratungen nach der Behandlung

Um langfristig das beste Ergebnis zu erzielen, wird eine zusätzliche Beratung angeboten. Eine Garantie auf den Erfolg der Behandlungen krönt die Pakete.

In der Vera Clinic erhalten Sie eine qualitativ hochwertige Haartransplantation zu wesentlich geringeren Kosten als in Deutschland.

Kontakt

Vera Clinic Hauptgeschäftsstelle

Şişli, Esentepe, Eski Büyükdere Cd.

No:195, kat:1 Şişli/İstanbul

info@veraclinic.net

+90 542 743 54 08