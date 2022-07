Die Haartransplantations-Preise in der Türkei sind unschlagbar günstig

Teilen

Dr. Serkan Aygin in seiner Klinik in der Türkei. © drserkanaygin.de

Leider nagt der Zahn der Zeit früher oder später an jedem Menschen, das gilt auch für das Haarwachstum. Es unterliegt zudem der Genetik: erblich bedingter Haarausfall ist nicht nur unter Männern verbreitet.

Auch viele Frauen haben rund um die Wechseljahre mit lichter werdendem Haar zu kämpfen. Einzige dauerhafte Lösung ist eine Haartransplantation, die volles Haar bis ins hohe Alter verspricht. Besonders populär ist die Haartransplantation in der Türkei, denn diese kann vor allem mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

In dem Land am Bosporus haben sich viele Chirurgen einen erstklassigen Ruf auf internationaler Ebene erarbeitet. In den modernen Kliniken in der Türkei steht stets die innovativste Technik zur Verfügung, so dass die modernsten Methoden angeboten werden können.

Haartransplantation: Kosten in der Türkei sind überschaubar

Die Preise für Haartransplantationen können sehr stark variieren, weshalb ein Preisvergleich unbedingt zu empfehlen ist. Möglichst niedrige Kosten sind für viele Menschen ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Auswahl eines Anbieters für Haartransplantationen geht. In Deutschland belaufen sich die Kosten auf einen Betrag zwischen 2.500 und 8.000 Euro, wobei die Kosten normalerweise nicht von der Krankenkasse übernommen werden.

Durch langjährige Erfahrung zu natürlichen Ergebnissen. © drserkanaygin.de

Da diese Preise für viele einfach nicht tragbar sind, kann eine Haarverpflanzung in der Türkei eine kostengünstige Alternative sein. Die meisten Haartransplantationen werden in der Hauptstadt Istanbul durchgeführt, denn hier sind einige renommierte Kliniken ansässig. Hier ist eine Kostenersparnis von bis zu 70 Prozent durchaus realistisch, wobei nicht auf Qualität verzichtet werden muss.

Die Preise für eine Haartransplantation in der Türkei sind deshalb niedriger als in Deutschland, weil die Lebenshaltungskosten wesentlich geringer sind. Das wirkt sich natürlich auch auf das Gehalt des medizinischen Personals aus. Darüber hinaus kommen viele Patienten aus anderen Ländern in die Türkei, und kurbeln somit die Wirtschaft an. Häufig werden die Anbieter auch von der Regierung der Türkei finanziell unterstützt.

Haartransplantation Türkei: Erfahrungsberichte sind durchweg positiv

Selbstverständlich sind Erfahrungsberichte von anderen Patienten immer eine gute Möglichkeit, um sich einen Überblick zu verschaffen. Gerade wenn es um den Vergleich der Anbieter mit besonders günstigen Preisen geht, sollte man sich viel Zeit nehmen. Überwiegend positiv fallen die Erfahrungsberichte von Patienten der Dr. Serkan Aygin Clinic im Herzen Istanbuls aus.

Seit nunmehr über 25 Jahren verhilft der Chirurg Menschen aus der ganzen Welt zu einer ganz neuen Lebensqualität und mehr Selbstbewusstsein. Eine Anwuchsrate von 98 Prozent ist ein hervorragendes Zeugnis für die außergewöhnliche Arbeit von Dr. Serkan Aygin und seinem Team.

Davon zeugt auch der Gewinn des European Awards in Medicine im Jahr 2019. Um den kahlen Stellen Herr zu werden, bietet die Dr. Serkan Aygin Clinic alle modernen Techniken an, darunter zum Beispiel die DHI Haartransplantation und die Saphir FUE. Nach einer kostenlosen Beratung kann für jeden Patienten die beste Lösung für sein haariges Problem gefunden werden.

Haartransplantation in der Türkei geht auch all-inclusive

Die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei sollen möglichst transparent und überschaubar sein. Aus diesem Grund erfreuen sich inklusive Pakete immer einer großen Beliebtheit. Auch die Dr. Serkan Aygin Clinic will Patienten den Aufenthalt in der Türkei so entspannt wie möglich machen, und setzt deshalb auf ein Rundum-Sorglos-Paket mit allen notwendigen Leistungen. So muss man sich im Vorfeld und vor Ort um nichts kümmern und kann sich ganz auf den Eingriff und die anschließende Genesung konzentrieren.

Natürlich wird zunächst eine kostenlose und unverbindliche Haaranalyse von Dr. Serkan Aygin vorgenommen, dazu muss man auch nicht in die Türkei reisen. Übrigens müssen die Kosten für die Haartransplantation erst in der Klinik beglichen werden.

Eine kostengünstige Haartransplantation mit höchster Qualität. © drserkanaygin.de

Nach der Analyse entsprechender Bilder kann dann eine kostenlose Beratung erfolgen. Der Preis beinhaltet den Hin- und Rückflug sowie alle Transfers zwischen Flughafen, Hotel und Klinik. Die Haartransplantation, für die es eine 12-monatige Qualitätskontrolle gibt, wird mit der maximalen Anzahl an Grafts und in schmerzfreier und nadelfreier Anästhesie durchgeführt.

Vor Ort steht rund um die Uhr ein Dolmetscher für eine reibungslose Kommunikation zur Verfügung. Die Patienten sind drei Tage in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück untergebracht. Für die Nachbehandlung erhalten sie alle notwendigen Medikamente sowie spezielle Haarpflegeprodukte. Außerdem schließt sich an die Haartransplantation noch eine Lasertherapie an.

Haarverpflanzung in der Türkei punktet mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die günstigen Kosten in der Türkei sind ein schlagendes Argument für eine professionelle Haartransplantation durch einen renommierten Spezialisten. Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist der ideale Partner, wenn es um ein Höchstmaß an Erfahrung und Präzision geht.

Die hochmoderne und geschmackvolle Klinik in Istanbul. © drserkanaygin.de

Das Team ist immer auf dem neuesten Stand, was Technik und Methoden angeht. Als Fazit kann man sagen, dass eine Haartransplantation in der Türkei eine günstigere Alternative mit sehr guter Qualität ist.

Kontakt

Dr. Serkan Aygin Clinic

Merkez Mh. İstiklal Sk. No:11/A

Key Plaza, Şişli

Istanbul, Türkei

https://drserkanaygin.com

Mail: info@drserkanaygin.com