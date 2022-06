Haartransplantation in der Türkei: die Sapphire Hair Clinic ist Marktführer

Die Sapphire Hair Clinic in Istanbul bietet zahlreiche Dienstleistungen rund um Haartransplantationen an. © Sapphire Hair Clinic

Die Kliniken in der Türkei sind bekannt für exzellente und innovative Haarverpflanzungen. Führend bei den Haartransplantationen in der Türkei ist die Sapphire Hair Clinic in Istanbul.

Geleitet wird die Sapphire Hair Clinic für Haartransplantationen in der Türkei von Dr. Okan Morkoç und Dr. Esin Eğilmez. In den Händen der erfahrenen Haarchirurgen verwandeln sich kahle Stellen zu vollem Haar.

Die Sapphire Hair Clinic: Haartransplantationen auf höchstem Niveau

In der Sapphire Hair Clinic in Istanbul verhelfen die Ärzte Dr. Okan Morkoç und Dr. Esin Eğilmez von Haarausfall Betroffenen wieder zu einem neuen Lebensgefühl. Die Klinik ist seit 1995 Mitglied der Medical Park Hospitals Group. Für eine Mitgliedschaft in der Organisation ist die Anwendung der höchsten medizinischen Standards und der modernsten Operationsmethoden Voraussetzung.

Dr. Okan Mokoç ist schon viele Jahre auf ästhetische Medizin und Haartransplantationen spezialisiert. Zahlreiche internationale Zertifikate und Auszeichnungen zeigen die außerordentliche Qualität seiner Arbeit. Das Motto des international bekannten Arztes lautet: „Lernen ist eine lebenslange Reise“.

ist schon viele Jahre auf ästhetische Medizin und Haartransplantationen spezialisiert. Zahlreiche internationale Zertifikate und Auszeichnungen zeigen die außerordentliche Qualität seiner Arbeit. Das Motto des international bekannten Arztes lautet: „Lernen ist eine lebenslange Reise“. Dr. Esin Eğilmez ist Mitglied der International Society of Hair Restoration Surgery. Die Ärztin war Teilnehmerin der International Society of Hair Restoration Surgery und hat sich seither ganz der Haartransplantation in der Türkei verschrieben.

Das erfahrene Team der Sapphire Hair Clinic hat im Rahmen der Haartransplantation in Istanbul mehr als 25 000 Eingriffe zur Zufriedenheit der Patienten durchgeführt. Angestrebt werden immer hochwertige Pflege und Service sowie das Erzielen des bestmöglichen Ergebnisses.

Menschen, die von Haarausfall betroffen sind, wird mit einer Haartransplantation zu einem neuen Lebensgefühl verholfen. © Sapphire Hair Clinic

Leistbare Kosten in der Sapphire Hair Clinic in Istanbul

In der Sapphire Hair Clinic werden Haartransplantationen zu günstigen Preisen durchgeführt. Die Kosten für eine Haartransplantation liegen um bis zu 50 Prozent unter den Kosten, die in Kliniken in Deutschland veranschlagt werden. Dabei ist die Qualität der Eingriffe in vollem Umfang vergleichbar. Die geringeren Kosten für die Haarverpflanzung in der Türkei basieren lediglich auf der günstigeren Infrastruktur. Die Personalkosten und Aufwendungen für Gas, Strom und Miete sind günstiger als in Deutschland.

Die Sapphire Hair Clinic bietet leistbare Preise in Form von Paketen an

Damit auch von Haarverlust Betroffene mit geringem Budget die hochwertigen Leistungen der Sapphire Hair Clinic in Anspruch nehmen können, bietet die Klinik Pakete an, die alle erforderlichen Leistungen zu einem günstigen Gesamtpreis enthalten. Die Pakete stellen eine Rundum-Betreuung dar und helfen den Patienten, sich ausschließlich auf den Eingriff zu konzentrieren.

Enthalten sind der Transfer vom Flughafen zu dem Fünf-Sterne-Hotel, die Kosten für den Dolmetscher, das Beratungsgespräch, Vorbereitung und Operation sowie die Nachbehandlung und alle für die folgenden Monate benötigten Pflegemittel. Das luxuriöse Strandhotel, das sich in der Nähe der wichtigsten Museen befindet, verfügt über moderne Zimmer mit WLAN. Verschiedene Restaurants im Hotel sorgen für kulinarische Highlights.

In der Sapphire Hair Clinic in Istanbul wird entweder die FUE Technik oder die DHI Methode angewendet. © Sapphire Hair Clinic

Die Sapphire Hair Clinic in Istanbul bietet zahlreiche Dienstleistungen an

Abhängig von dem gewünschten Ergebnis und der Anzahl der Grafts, die für die Transplantation benötigt werden, wird in der Sapphire Hair Clinic in Istanbul eine FUE Haartransplantation oder DHI Haartransplantation durchgeführt.

Am Hinterkopf befinden sich Haarfollikel, die nie von genetisch bedingtem Haarausfall betroffen sind. Diese Follikel werden bei der FUE Technik mit feinen Nadeln entnommen und an den haarlosen Stellen eingesetzt. Abhängig von der Größe der schütteren Stellen beträgt die Zeit für den Eingriff nach Lokalbetäubung zwischen zwei und zehn Stunden. Durch die Entnahme der Haarfollikel mit Mikromotoren wird der Eingriff verkürzt.

In der Kopfhaut werden Stichkanäle vorbereitet, die die Haarwurzeln aufnehmen. Die Haarwurzeln wachsen besser und in größerer Anzahl an. Um den Erfolg des Eingriffs zu steigern, wird die Kopfhaut nach der Operation mit aufbereiteten Stammzellen aus dem Blut der Patienten behandelt.

Die zweite häufig angewendete Technik ist die DHI Methode. Diese Technik wird bei Männern und in den meisten Fällen auch bei Frauen mit schütterem Haar angewendet. Auch bei Barthaartransplantationen in der Türkei wird üblicherweise die DHI Haarverpflanzung durchgeführt, um schüttere Stellen mit Haaren aufzufüllen. Anders als bei der Transplantation der Kopfhaare werden für die Barthaartransplantation Körperhaare genutzt.

Der Haarchirurg entnimmt die Follikel mit Mikromotoren und einem Choi Stift. Die entnommenen Haarwurzeln werden mit diesem Stift sofort wieder an den Empfängerstellen mit Druck eingesetzt. Eigene Stichkanäle müssen nicht angelegt werden. Da die Haarwurzeln nur kurz von der Kopfhaut getrennt sind, ist bei dieser Technik aufgrund der Vermeidung eines Wurzeltraumas die Anwuchsrate besonders hoch. Sie liegt in der Sapphire Hair Clinic durchschnittlich bei 95 Prozent.

Sapphire Hair Clinic bedeutet hohe Qualität zu leistbaren Preisen

Jahrzehntelange Erfahrung der Haarchirurgen in der Sapphire Hair Clinic garantiert den Patienten ein optimales Ergebnis. Die Dokumentation von Vorher- und Nachher-Ergebnissen zeigt, wie das Aussehen der Patienten verbessert wurde. Nach der Abheilung und Erholung der Haarfollikel beginnen die neuen Haare zu wachsen. Schon nach 12 Monaten sind die Haare gesund und kräftig.

Die ausgezeichnete Qualität der Ergebnisse und die optimale Betreuung der Patienten zu leistbaren Preisen, sowie die sehr guten Bewertungen zufriedener Patienten sind die beste Empfehlung für eine Haartransplantation in der Türkei in der Sapphire Hair Clinic.

Kontakt

Sapphire Hair Clinic

Yunus Emre, Lütfi Aykaç Blv. No:80

34260 Sultangazi/Istanbul

Türkei

Tel. +90 552 396 31 32

Web: www.sapphirehairclinic.com

Mail: info@sapphirehairclinic.com