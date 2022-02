Haferflocken-Diät: Zwei Kilo abnehmen und trotzdem satt essen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Haferflocken sind als gesundes Frühstück sehr beliebt. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Low Carb, intermittierendes Fasten oder Stoffwechseldiät: Es gibt viele Abnehmtrends. Doch es geht günstiger und einfacher mit den guten, alten Haferflocken.

München – Abnehmen mit Kohlenhydraten? Das war lange Zeit verpönt. Stattdessen war für alle Abnehmwilligen „Low Carb“ das Gebot der Stunde. Denn dieses Diätkonzept verspricht nicht nur, einige Pfunde zu verlieren, sondern auch, dass es schnell passiert. Und einfach ist es auch: Schließlich muss man „nur“ die „bösen“ Kohlenhydrate in Form von Nudeln, Reis, Müsli, Brot etc. weglassen. Was sich so einfach anhört, ist allerdings oftmals schwierig im Alltag umzusetzen.

Was es mit Haferflocken als Powerfood auf sich hat, erfahren Sie bei 24vita.de.*

Ernähren wir uns hingegen nur von Protein in Form von Fisch, Fleisch und Milchprodukten sowie etwas Obst und Gemüse, kommen früher oder später Heißhungerattacken hinzu, die den gefürchteten Jo-Jo-Effekt mit sich bringen. Doch was wäre, wenn Sie einfach weiter Ihre geliebten Frühstücksflocken essen dürften....? *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.