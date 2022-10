Halloween 2022: Was es wegen Corona zu beachten gilt

Umherziehen ist erlaubt

Von Judith Braun schließen

Halloween steht vor der Tür: Kinder gehen gruselig geschminkt von Haus zu Haus. Was es nun wegen Corona zu beachten gilt.

Am 31. Oktober ist es wieder so weit: Dann gibt es wieder „Süßes oder Saures“. Kinder ziehen in ihren Grusel-Kostümen als Hexe, Vampir oder Monster durch die Nachbarschaft und klopfen an der Tür. In der Hoffnung, jede Menge Süßigkeiten von den Erwachsenen zu erhalten. Manche Nachbarn bitten die Kleinen sogar herein, um ihnen Schokolade, Bonbons & Co. zu überreichen.

Was es in Coronazeiten dabei zu beachten gibt, verrät 24vita.de.

Für ihre „Klingeltour“ gehen die Kleinen von Haus zu Haus. Zwar sind 62,3 Prozent der deutschen Bevölkerung (Stand: 29. Oktober) dreimal geimpft, dennoch ist Vorsicht geboten. Grundsätzlich ist es ratsam, die Kinder nur in kleinen Gruppen losziehen zu lassen. Und da viele kostümiert herumziehen und zum Outfit in vielen Fällen eine Maske gehört, können sich Eltern kreativ bei der Nase-Mund-Bedeckung austoben.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.