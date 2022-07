Helikopter-Eltern: Verhaltensgestörte, verwöhnte Kinder könnten die Folge sein

Von: Natalie Hull-Deichsel

Kinder sollten sich mehr ausprobieren, ohne dass Eltern zu schnell eingreifen, fordern Pädagogen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

„Kinder von heute sind unselbstständig, verwöhnt, ängstlich, leistungsschwach, egoistisch“. Was sagen Pädagogen dazu, was zeigen Studien?

Neuss – Der deutsche Erziehungswissenschaftler, Hochschullehrer und Autor Albert Friedrich Wunsch polarisiert mit seinen Ansichten und Thesen über die heutige, moderne Kindererziehung. In seinen verschiedenen Erziehungsratgebern thematisiert und kritisiert er die Erziehungsformen der neuen Eltern, spricht sich gegen eine sogenannte „Spaßpädagogik“ aus und ruft zu mehr Erziehung statt Beziehung sowie mehr Eigenverantwortlichkeit der Kinder auf.

Welchen Einfluss das Überbeschützen der Eltern auf die Entwicklung ihrer Kinder haben kann, prüften Forscher aus den USA und der Schweiz im Rahmen einer Studie, die sie in der Fachzeitschrift „Developmental Pychology“ veröffentlichten. „Unsere Forschung hat gezeigt, dass Kinder mit Helikopter-Eltern möglicherweise weniger in der Lage sind, die anspruchsvollen Anforderungen des Erwachsenwerdens zu bewältigen, insbesondere bei der Navigation in der komplexen Schulumgebung“, erklärte die Autorin der Studie Dr. Nicole Perry des Institute of Child Development von der University of Minnesota.

