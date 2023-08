Herz-Professor verrät: Welche Schokolade Ihr Herz schützt

Von: Andreas Beez

Teilen

Wer bestimmte Schokoladensorten in Maßen genießt, schützt sogar sein Herz. Ein Professor von der Deutschen Herzstiftung erläutert die Zusammenhänge.

Zugegeben: Wer tafelweise Schokolade in sich hineinstopft, der tut seiner Gesundheit keinen Gefallen – zu viel Zucker, zu viel Fett, allein die zusätzlichen Pfunde auf dem Rippen schaden dem Körper massiv. Aber: Wer Schokolade in Maßen genießt, erzielt möglicherweise sogar einen positiven Effekt – zumindest dann, wenn er die richtige Sorte vernascht. Was für eine schöne Vorstellung: kein schlechtes Gewissen mehr beim Schokolade essen, weil die leckere Süßigkeit vor Herzinfarkten schützt! Tatsächlich gibt es Daten, die darauf hindeuten. Das berichtet Professor Thomas Meinertz von der renommierten Deutschen Herzstiftung. Hier erklärt er die Zusammenhänge.

Studien: Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil verringert Herzinfarkt-Risiko

Erfahrener Kardiologe: Professor Thomas Meinertz von der Deutschen Herzstiftung © Deutsche Herzstiftung

Mehrere Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Schokoladensorten möglicherweise das Herzinfarkt-Risiko verringern. Welche Inhaltsstoffe den erhofften Nutzen bringen könnten, lässt sich zurzeit aber nur vermuten. Wissenschaftliche Beweise liegen derzeit nicht vor. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass zum Beispiel bestimmte Flavanole infrage kommen, die vor allem in Bitterschokolade mit einem hohen Kakao-Anteil (beispielsweise 70 Prozent) stecken.

Pflanzenstoffe in Schokoladen gut für Gefäße und Blutdruck

Flavanole sind sekundäre Pflanzenstoffe, die die Elastizität der Blutgefäße erhöhen und eine leicht blutdrucksenkende Wirkung haben sollen. Der Anteil dieser Flavanole ist in Milchschokolade deutlich geringer und in weißer Schokolade nicht mehr nennenswert.

Dunkle Schokolade gesünder als Milchschokolade und weiße Schokolade

Man könnte also vorsichtig behaupten, dass Bitterschokolade eher eine gesunde Schokolade ist – und Milch- und weiße Schokolade eher die ungesunde Variante darstellen. Flavanole kommen übrigens auch in roten Weintrauben, Äpfeln und schwarzem Tee vor. Darauf weist Herz-Professor Meinertz in seinem Beitrag für die Herzstiftung hin.

Dunkle Schokolade ist gesünder als weiße. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sogar vor einem Herzinfarkt schützen könnte. © Franziska Gabbert/ dpa

Risikofaktor Übergewicht durch Schokolade nicht unterschätzen

Bei Schokolade gilt: Bitte nur in Maßen genießen! Auch wenn die Vorstellung, dass Schokolade unserer Gesundheit guttut, wirklich verführerisch ist, sollte man vorsichtig sein. Selbst wenn sie tatsächlich vor einem Herzinfarkt schützen kann, löst sie bei übermäßigem Konsum ein anderes Herzinfarkt-Risiko aus – das Übergewicht. Ein Beispiel: Essen wir zusätzlich zu unseren gewohnten Mahlzeiten eine 100-Gramm-Tafel, nehmen wir jede Woche ungefähr ein halbes Kilogramm zu. Wenn wir uns dann nicht vermehrt bewegen, kann das auf lange Sicht fatale Folgen haben, denn Übergewicht gehört zu den größten Risikofaktoren für Herzinfarkte.



Gegen den Verzehr von kleineren Mengen spricht in der Regel aber nichts. Wir sollten jedoch auf jeden Fall bedenken: Rein rechnerisch führt nur ein einziges tägliches Stück Schokolade mit rund 40 Kalorien in einem Jahr zu einer Gewichtszunahme von etwa eineinhalb Kilo – in zehn Jahren sind es entsprechend 15 Kilogramm.



Gefahr für einen Herzinfarkt: Sieben Angewohnheiten erhöhen Ihr Risiko Fotostrecke ansehen

Herz-Professor Meinertz: Wer Schokolade nascht, sollte Bewegung nicht vergessen!

Wer sich also ab und zu Schokolade gönnt, sollte auf ausreichend Bewegung achten. Ein übermäßiger Schokoladenkonsum kann außerdem eine weitere Gefahr bergen: die Zahnfleischentzündung (Parodontitis). Eine chronische Parodontitis ist ein Risikofaktor für eine schlechtere Funktion der Blutgefäße und für das Fortschreiten der koronaren Herzerkrankung!