Herzinfarkt vorbeugen: Drei Tipps, um schädliche Transfette im Essen zu vermeiden

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Transfette sind nur wenigen Deutschen ein Begriff. Tatsächlich sind es ungesättigte Fettsäuren, die durch falsche Ernährung Arteriosklerose begünstigen.

„Transfette? Was ist das?“ fragt sich so mancher. Dabei können sie mehr oder weniger Bestandteil unserer täglichen Ernährung sein. Transfette sind ungesättigte Fettsäuren, die entstehen können, sobald ursprünglich flüssiges Pflanzenöl industriell gehärtet wird oder wenn Öl sehr stark sowie mehrmals erhitzt wird, beispielsweise in der Fritteuse, so berichtet es der Bayerische Rundfunk.

Es gibt Tipps, wie Sie Transfette in Ihrer Ernährung besser vermeiden können, um das Risiko für Arteriosklerose und demnach Schlaganfall und Herzinfarkt zu reduzieren, wie 24vita.de verrät.

Herzinfarkt vorbeugen: Worin Transfette enhalten sind

Transfette finden sich nicht selten in industriell hergestellten Waren wie Croissants. (Symbolbild) © Jo Kirchherr/Imago

Bei Fertiggerichten werden enthaltene Transfette kenntlich gemacht durch die Angaben „pflanzliches Fett, zum Teil gehärtet“ oder „ungesättigte Fettsäuren, enthält gehärtete Fette“. Auch pflanzliche Margarine kann Transfette enthalten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.