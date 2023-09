Unspektakulär, aber gefährlich: Symptome einer Herzinsuffizienz rechtzeitig erkennen

Von: Anne Tessin, Judith Braun

Herzschwäche kann sich durch unauffällige Anzeichen bemerkbar machen. Es ist wichtig, diese trotzdem zu kennen und ernst zu nehmen.

In Deutschland sind schätzungsweise bis zu vier Millionen Menschen von einer chronischen Herzschwäche – auch als Herzinsuffizienz bekannt – betroffen. Bei dieser Erkrankung kann der Körper aufgrund einer Schwäche der Pumpfunktion nicht mehr ausreichend mit Blut beliefert werden. Dies führt zu einem Mangel an Sauerstoff und essenziellen Nährstoffen. Die Heimtücke einer Herzschwäche liegt in ihren eher unspezifischen Symptomen, was insbesondere für ältere Menschen ein Risiko darstellt.

Herzschwäche: Drei Symptome, die auf eine mögliche Erkrankung hindeuten können

Eine chronische Herzschwäche ist die Folge von anderen Herzerkrankungen. © tommyandone/IMAGO

Denn laut Thomas Voigtländer, Kardiologieprofessor und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, neigen ältere Menschen dazu, die Symptome nicht dem Herzen zuzuschreiben, sondern sie als Alterserscheinungen abzutun. Sie tendieren dazu, die Anzeichen zu ignorieren und keinen Arzt aufzusuchen. Dies kann jedoch zu verheerenden Konsequenzen führen: Ein Verlust an Lebensqualität, ernsthafte Komplikationen oder sogar der Tod könnten die Folge sein, wie er gegenüber t-online erläutert.

Die Herzinsuffizienz ist daher eine bedrohliche Krankheit, die ernst genommen werden muss. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die anfänglich oft unauffälligen Symptome zu erkennen. Die Krankheit kann sich schleichend mit den folgenden charakteristischen Zeichen bemerkbar machen:

Kurzatmigkeit (z. B. nach dem Treppensteigen)

Abnahme der Leistungsfähigkeit (Betroffene fühlen sich oft abgeschlagen)

Einlagerung von Flüssigkeit (manifestiert sich beispielsweise in den Unterschenkeln durch Ödeme an den Knöcheln und geschwollenen Beinen)

Herzinsuffizienz als Folge anderer Herzerkrankungen

In den meisten Fällen (etwa 70 Prozent) entsteht eine chronische Herzinsuffizienz aus der koronaren Herzkrankheit. Diese stellt die Grunderkrankung von Herzinfarkt und Hypertonie (Bluthochdruck) dar. Sie können einzeln oder in Kombination mit Diabetes vorkommen. Andere potenzielle Auslöser sind eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung), ein angeborener Herzfehler oder Klappenerkrankungen. Durch eine geeignete Therapie können Herzpatienten jedoch laut Voigtländer ein Fortschreiten zur Herzinsuffizienz verhindern.

