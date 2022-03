Heuschnupfen und Corona: Studie belegt, bei Pollenallergikern kann das Ansteckungsrisikio höher sein

Von: Natalie Hull-Deichsel

Bei Heuschnupfen kann das Corona-Ansteckungsrisiko erhöht sein.

Mit der Pollenzeit kommt auch bei vielen der lästige Heuschnupfen. Doch, ist es tatsächlich die Allergie oder etwa Corona?

München – Mit dem Frühling kommt nicht nur das lang ersehnte schönere Wetter mit mehr Sonnenstunden. Auch die Bäume und Blumen erwachen aus ihrem Winterschlaf und mit ihnen ihre Pollen. Für alle Pollengeplagten heißt es nun wieder, irgendwie möglichst entspannt durch die Heuschnupfen-Zeit kommen. Durch die Corona-Pandemie fürchten jedoch nach wie vor viele Pollenallergiker, dass sie sich möglicherweise eher mit Covid-19 anstecken könnten. Dem voraus geht eine Studie des Fachmagazins Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), deren Ergebnisse bei vielen Patienten Besorgnis auslöste: Es bestünde eine mögliche Risikoerhöhung für Allergiker, sich mit dem Corona-Virus anzustecken.

Die an der internationalen Studie beteiligten Forscher hatten bereits im Frühjahr 2020 in 31 Ländern und 130 Regionen Daten zu Pollen und Corona-Infektionsraten analysiert. An Orten ohne strikte Hygienemaßnahmen und ohne Lockdownregelungen zeigte sich ein Anstieg der Infektionsrate im Durchschnitt um vier Prozent, sobald sich die Anzahl der Pollen in der Luft um 100 pro Kubikmeter erhöhte. Allerdings fielen damals die Covid-Pandemie und Pollensaison* vielerorts zusammen. *24vita.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

