Histaminintoleranz: Vorsicht bei Antibiotika und anderen Medikamenten

Von: Laura Knops

Menschen mit Histaminunverträglichkeit müssen auch bei einigen Medikamenten aufpassen (Symbolbild). © Panthermedia / Imago

Bei einer Histaminunverträglichkeit vertragen Betroffene den in einigen Lebensmitteln enthaltenen Botenstoff Histamin nicht – aber auch bestimmte Medikamente können Beschwerden verursachen.

München – Bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit vertragen Patienten bestimmte Lebensmittel gar nicht oder nur in geringen Mengen. Betroffene verzichten daher meist auf Lebensmittel wie Wein und Käse. Doch wer auf histaminhaltige Nahrungsmittel mit Beschwerden wie Magen-Darm-Problemen oder Bauschmerzen reagiert, muss auch bei einigen Medikamenten vorsichtig sein. Denn Histamin ist nicht nur ein wichtiger Botenstoff, der natürlich im Körper und in bestimmten Nahrungsmitteln zu finden ist. Auch in Arzneimitteln ist Histamin von großer Bedeutung.

Gerade lange gereifte Nahrungsmittel wie alter Käse, fermentierte Speisen, geräucherter Fisch und Fleisch können laut dem Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) bei einer Histaminintoleranz unangenehme Symptome wie Hautrötungen, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel und Kopfschmerzen auslösen. Diese haben in der Regel einen hohen Histamingehalt, können aber auch die körpereigene Histaminproduktion anregen. Doch nicht nur bestimmte Nahrungsmittel und Getränke sind bei einer Histaminunverträglichkeit tabu. Auch einige Medikamente können sich ungünstig auf den Histaminabbau im Körper auswirken und so für unerwünschte Beschwerden sorgen. So ist vielen Betroffenen mit Histaminunverträglichkeit nicht bewusst, dass auch Arzneimittel einen Einfluss auf die Aufnahmefähigkeit von Histamin haben. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

