Histaminintoleranz: Fehler, die Sie bei der Lagerung von Lebensmitteln vermeiden sollten

Histamin entsteht bei der Reifung und Lagerung von Lebensmitteln. Was Betroffene beim Einkauf und Aufbewahrung von Nahrungsmitteln beachten müssen.

München – Gerade Lebensmittel, die lange gereift sind, enthalten oft viel Histamin. Dazu zählen neben Rotwein und Salami auch viele Käsesorten wie Parmesan, Camembert oder Roquefort. Aber auch in Essig eingelegte Nahrungsmittel wie sauren Gurken sowie in geräucherten Lebensmitteln wie Schwarzwälder Schinken und geräuchertem Fisch bildet sich Histamin. Für Betroffene gibt es daher nicht nur in der Küche einiges im Umgang mit Lebensmitteln zu beachten. Auch beim Einkauf und der Lagerung kann man vieles falsch machen.

Da der Histamingehalt vieler Lebensmittel schwankt, lässt sich häufig nur schwer einschätzen, in welchen Produkten viel und in welchen wenig Histamin enthalten ist. Fangfrischer Fisch ist beispielsweise histaminarm. Wird die Kühlkette unterbrochen oder schwanken die Temperaturen, steigt sein Histamingehalt allerdings schnell an. Dasselbe gilt auch für andere Lebensmittel wie Fleisch und Gemüse. Diese sind ebenfalls in ihrer ursprünglichen Form meist histaminarm. Durch Einlegen, Konservierung, Gärung, Fermentation und falsche Lagerung können sie jedoch Histamin bilden. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

