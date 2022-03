Milch bei Histaminintoleranz: Wie verträglich sind Butter, Käse und Joghurt?

Von: Laura Knops

Besonders gereifte Käsesorten enthalten eine Menge Histamin (Symbolbild). © Westend61 / Imago

Wer unter einer Histaminunverträglichkeit leidet, muss auf lange gereifte Lebensmittel verzichten. Doch wie verträglich sind Käse und Co.?

München – Wer nach dem Essen von Käse immer wieder unter Bauchschmerzen und Durchfall leidet, verträgt eventuell keine Milchprodukte. In den meisten Fällen vermuten Betroffene als Ursache eine Laktoseintoleranz. Weitaus weniger bekannt sind allerdings Überreaktionen auf einen anderen Stoff, der in vielen Käsesorten zu finden ist: Histamin. Ein Botenstoff, der nicht nur in unserem Körper, sondern auch in zahlreichen Nahrungsmitteln wie Käse, Rotwein und Sauerkraut vorkommt. Doch wer an einer Histaminunverträglichkeit leidet, muss nicht zwangsläufig auf die leckeren Käsespezialitäten verzichten.

Wie verträglich Milchprodukte bei einer Histaminintoleranz sind und auf welche Käsesorten Sie besser verzichten, verrät 24vita.de*.

Bei der Verarbeitung, Haltbarmachung und beim Reifeprozess von Lebensmitteln sind Mikroorganismen, wie Bakterien, maßgeblich beteiligt. Dabei entsteht Histamin als Nebenprodukt. Besonders viel Histamin enthalten daher Milchprodukte wie lange gereifter Käse. Aber auch andere Käsesorten können den Botenstoff enthalten.

