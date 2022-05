Histaminintoleranz: An 4 Symptomen stellen Sie fest, ob Sie betroffen sind

Von: Sven Trautwein

Histaminintoleranz: Lebensmittel, wie Rotwein, Käse, Schinken und Tomaten können Unverträglichkeiten auslösen. (Symbolbild) © imagebroker/IMAGO

Unterschiedliche Inhaltsstoffe in Lebensmitteln können bei bestimmten Personen Unverträglichkeiten hervorrufen. Es gibt Symptome, die darauf hinweisen.

München – Menschen, die unter einer Histaminintoleranz (Histaminunverträglichkeit) leiden, reagieren mit bestimmten Symptomen auf den Stoff. Histamin ist ein Gewebshormon, das beispielsweise in Haut, Lunge, Magen, Darm vorkommt und verschiedene Aufgaben übernimmt. Liegt hier eine Unverträglichkeit vor, kann dies zu unterschiedlichen Reaktionen führen.

Welche Symptome auf eine Histaminintoleranz hinweisen und wie Sie diese behandeln können, lesen Sie auf 24vita.de.

In den meisten Lebensmitteln steckt Histamin. Dieses Hormon kommt in vielen menschlichen Organen vor. Gerät mit einer Unverträglichkeit etwas aus dem Tritt, kann es mitunter zu Problemen führen. Eine histaminfreie Diät, Verzicht auf Rotwein und Schokolade kann ein erster Schritt sein. Es gibt auch eine Reihe an Lebensmitteln, die problemlos bei einer Histaminintoleranz gegessen werden können.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.