Hitzewallungen nachts: Welche Ursachen dahinter stecken & was Sie dagegen tun können

Hitzewallungen lassen die Betroffenen oft schlecht ein- und durchschlafen. Das Aufstehen fällt dann meist schwer. © Imago

Sie kämpften mit Nachtschweiß? Damit sind Sie nicht allein. Lesen Sie hier, was gegen die schlafraubenden Hitzewallungen Wirkung zeigt.

Wer nachts viel schwitzt, nutzt eventuell einfach nur eine falsche Bettdecke. Vor allem im Sommer sollten Sie zu besonders atmungsaktiven Produkten greifen. Mit einer dünnen Sommerbettdecke beugen Sie Nachtschweiß vor. Ebenfalls einfach zu ändern: der falsche Schlafanzug. Pyjamas aus wärmenden Stoffen sollten im Sommer gegen feuchtigkeitsregulierende Produkte ausgewechselt werden. Doch nicht immer liegen die Gründe für nächtliches Schwitzen auf der Hand.

Zu weiteren möglichen Ursachen für nächtliche Hitzewallungen zählen der Apotheken Umschau zufolge:

Die Einnahme von Medikamenten: Bestimmte Arzneimittelgruppen können Nachtschweiß zur Folge haben, z.b. Blutzuckersenker, Fiebersenker oder Antidepressiva

Infektionskrankheiten wie Grippe, Lyme-Borreliose oder Pfeifferschen Drüsenfieber

Autoimmunerkrankungen wie Rheumatoide Arthritis

Hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren

Schilddrüsenüberfunktion

Diabetes

Stress, Ängste bis hin zu Angststörungen

Schlafstörungen

Im Fall von nächtlichen Hitzewallungen gilt: Prüfen Sie zuerst, ob Ihre Bettware und Ihre Nachtwäsche den klimatischen Verhältnissen angemessen sind und kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Welche Temperatur im Schlafzimmer als optimal gilt, erfahren Sie hier. Falls der Nachtschweiß Ihnen weiterhin den Schlaf raubt, ist eine Besuch beim Arzt ratsam. Ein Mediziner oder eine Medizinerin können anhand verschiedener Untersuchungen herausfinden, ob eine Krankheit die nächtlichen Hitzewallungen verursacht und die entsprechende Therapie einleiten.

Hitzewallungen behandeln

Wie die Deutsche Familienversicherung informiert, gibt sich Nachtschweiß in der Regel wieder, wenn die zugrundeliegende Erkrankung erfolgreich behandelt werden konnte. Häufig liege nächtlichem Schwitzen lediglich eine ungesunde Lebensweise zugrunde, heißt es weiter. Dann sei es sinnvoll, die Ernährung umzustellen, auf Alkohol und Nikotin zu verzichten sowie sportliche Aktivitäten in den Alltag zu integrieren, so die Deutsche Familienversicherung.

