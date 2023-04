HNO-Klinikdirektor: „Nasenspray kann Super-Infektion verhindern“

Von: Andreas Beez

Bei viralen Erkältungen kann Nasenspray verhindern, dass sich auch noch Bakterien einnisten und vermehren. © Arno Burgi/dpa

Super-Infekte beginnen oft mit Schnupfen. Das lässt sich mit Nasenspray verhindern, erklärt HNO-Chefarzt Martin Canis vom LMU Klinikum München.

Rund 200 unterschiedliche Viren können Erkältungen verursachen. In 30 bis 50 Prozent der Fälle stecken Rhinoviren dahinter. Die Inkubationszeit – also die Zeit, bis die Erkrankung ausbricht – liegt meist zwischen einem und vier Tagen. Oft beginnt der Infekt mit Schnupfen, Niesen, Halskratzen und Husten. „Bei solchen Symptomen ist es sinnvoll, ein herkömmliches Nasenspray zu nehmen. Es hilft, eine Super-Infektion mit Bakterien zu vermeiden“, rät der HNO-Chefarzt des LMU Klinikums in München, Professor Dr. Martin Canis.

HNO-Professor Martin Canis ist Klinikdirektor im LMU Klinikum in München. © LMU Klinikum

Name: Professor Dr. Martin Canis Alter: 46 Jahre Spezialgebiet: Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Position: Direktor der HNO-Klinik am LMU-Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München

HNO-Professor Canis: Sekret in der Nase ist der ideale Nährboden für eine Vermehrung von Bakterien

Der medizinische Hintergrund: „Wenn die Nase verstopft ist und sich Sekret staut, bietet diese feuchtwarme Umgebung einen idealen Nährboden für Bakterien. Sie vermehren sich wie in einem Brutkasten. Eine mögliche Folge können eitrige Nasennebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen sein“, erklärt der HNO-Klinikdirektor.

Nasensprays wie Otriven und Nasic können aufsteigende Infektion in die Ohren verhindern

Herkömmliche Nasensprays wie Otriven oder Nasic sorgen gewissermaßen für eine Belüftung und erschweren ein Einnisten der Bakterien in der Schleimhaut. „So können die Sprays — rechtzeitig eingesetzt – in vielen Fällen eine aufsteigende Infektion in die Ohren verhindern“, weiß Canis.

Nasenspray nicht länger als acht bis zehn Tage am Stück verwenden

Umgekehrt gilt allerdings: Man sollte Nasensprays nicht länger als acht bis zehn Tage am Stück verwenden, weil sonst ein Gewöhnungseffekt eintritt und auf Dauer die Schleimhäute austrocknen können.

Uni-Chefarzt: Bei Erkältungen Heiserkeit nicht auf die leichte Schulter nehmen

Im Zusammenhang mit Erkältungen sollte man übrigens das Symptom Heiserkeit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zwar besteht kein Grund zur Panik, wenn bei einer Erkältung mal vorübergehend die Stimme versagt. „Wenn sich die Heiserkeit allerdings nach zwei bis drei Wochen immer noch nicht bessert, sollte man sicherheitshalber mal einen HNO-Arzt in den Hals schauen lassen. Denn solche Symptome können auch von Krebs oder dessen Vorstufe an den Stimmbändern verursacht werden“, erläutert Canis. Diese Untersuchung sollte man keinesfalls vor sich herschieben. Denn bei Krebserkrankungen gilt in den meisten Fällen die goldene Regel: Je früher ein Tumor erkannt wird, desto besser sind die Behandlungschancen.