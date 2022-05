„Die Höhle der Löwen“ (Vox) – „shower+“: Neurodermitis lindern mit Salzdusche

Von: Natalie Hull-Deichsel

„Die Höhle der Löwen“ (VOX): „shower+“ – Benedikt Linne präsentiert mit zwei anderen Gründern eine hautpflegende Salzdusche. Sie erhoffen sich ein Investment von 300.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Mit Neurodermitis ohne Schmerzen und Juckreiz duschen – das soll durch einen einfachen Duschaufsatz mit Salz möglich sein. Die drei Gründer stellen es vor.

Hildesheim – Während es für die meisten Menschen ganz normal ist, morgens in die Dusche zu steigen und sich mit Wasser abzubrausen, so ist es für Menschen mit Hauterkrankungen – beispielsweise Neurodermitis – gar nicht normal, vielmehr schmerzhaft. Diese Erfahrung haben auch René Sackel (39) und Benedikt „Benni“ Linne (29) machen müssen, denn beide leiden seit ihrer Kindheit unter Neurodermitis. Die beste Voraussetzung für ein glaubwürdiges Produkt – besser könnten sich Gründer in den Verbraucher und das, was diese brauchen, gar nicht hineinversetzen.

Was der Duschaufsatz „shower+“ mit Salz bei Neurodermitis, Psiorasis und anderen Formen der Dermatitis verbessert, erfahren Sie bei 24vita.de.

Zusammen mit Björn Bourdin (45) möchten die beiden „Hautgeplagten“ ihre clevere Idee vorstellen, die speziell und doch so einfach zugleich ist und das Leben von Menschen mit Hautkrankheiten leichter machen kann. „Wir bringen die Kraft des Salzes in die Dusche.“ Den eigentlichen Impuls für diese Idee hatte René im Jahr 2016 während eines Klinik- und Reha-Aufenthalts. Auf der Insel Borkum fand seine Haut Linderung, die zu diesem Zeitpunkt besonders stark von der Neurodermitis betroffen war.

