Impfung gegen das Coronavirus: Seuchenexperte mit düsterer Prognose

Eine ursächliche Therapie gegen das Coronavirus gibt es noch nicht, aktuell können nur die Symptome gelindert werden. Doch die Pharmaindustrie entwickelt bereits Impfstoffe.

Bislang können nur die Symptome einer Coronavirus-Infektion* gelindert werden.

Mediziner suchen nach spezifischen Therapien gegen das Virus - und forschen an Impfstoffen.

In der Regel dauert die Entwicklung neuer Impfstoffe bis zu 20 Jahre.

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt weltweit für beunruhigte Bürger. Bisher wurden 42.966 Infektionen gemeldet (Stand 11.02.2020), die meisten Betroffenen leben in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Deren Hauptstadt Wuhan gilt als Zentrum der Epidemie. Auf einem Tiermarkt sollen sich dort die ersten Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Die Erkrankung, die durch das Virus ausgelöst wird, bezeichnen Experten als 2019-nCoV Acute Respiratory Disease.

Beklagt werden aktuell 1.018 Todesopfer, die meisten davon in China. Außerhalb von China verstarb ein Mensch auf den Philippinen und ein Patient in Hongkong (Stand 11.02.2020). Aktuell können nur die Symptome gelindert werden, es gibt (noch) keine Medikamente, die das Coronavirus unschädlich machen. Doch Mediziner forschen fieberhaft an Behandlungsmöglichkeiten, die sich spezifisch gegen das Virus richten. Auch Pharmaindustrie und Forschungsinstitute haben begonnen, Schutzimpfungen gegen das Virus zu entwickeln.

Impfstoff gegen das Coronavirus: Universität von Hongkong meldet Erfolg

So sind dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller zufolge weltweit eine Reihe von Impfstoffprojekten angelaufen, unter anderem ein Projekt des deutschen Unternehmens CureVac und ein Projekt der australischen University of Queensland. Universitäten, Pharmakonzerne und Einrichtungen wie das International Vaccine Centre sind bislang noch am Anfang der Forschung, jedoch gibt es bereits erste Erfolge. So hat die Universität von Hongkong mitgeteilt, dass sie einen Impfstoff gegen das Coronavirus* gefunden hat, der nun weiter erprobt werden soll. Bis er allerdings alle Tier- und Humanstudien durchlaufen hat, würden noch Monate vergehen.

Die Entwicklung eines neuen, sicheren und wirksamen Impfstoffs kann bis zu 20 Jahre dauern und bis zu einer Milliarde Euro kosten, wie die Ärztezeitung meldete. Durch neue Technologien und finanzielle Unterstützung soll es aber im aktuellen Fall bereits binnen weniger Monate möglich sein, Impfstoffprototypen so weit zu entwickeln, dass sie an Tieren und Menschen getestet werden können.

Impfstoff gegen das Coronavirus wird zu spät kommen - meint Wissenschaftler

Ebenfalls ein Faktor, der die Impfstoffentwicklung beschleunigen könnte: Impfstoff-Entwickler haben bereits Erfahrung mit Erregern aus der Familie der Coronaviren. So zählt das SARS-Virus zur Gruppe der Coronaviren, das im Jahr 2002/2003 unzählige Todesopfer gefordert hat. Über 20 Projekte liefen damals zur Impfstoffentwicklung - allerdings wurden einige gestoppt, weil das Virus wieder verschwand. Doch Forscher konnten einige gute Zwischenergebnisse verbuchen.

Es ist noch nicht abzusehen, wie sich die Coronavirus-Epidemie entwickeln könnte und wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Der britische Seuchenexperte Jeremy Farrar geht davon aus, dass ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus 2019-nCoV zu spät kommen wird, um die drohende globale Aus­breitung der Seuche zu verhindern. Im Spiegel-Interview sagte er: "Und wenn wir Pech haben, wird es niemals gelingen".

Mehr Quellen: www.bundesgesundheitsministerium.de; www.rki.de; www.asiaone.com

jg

