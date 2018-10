Wie lange dauert eigentlich eine Grippe bei Erwachsenen?

Grippesymptome kommen unglücklicherweise oftmals über Nacht – und halten sich hartnäckig. Doch wie lange muss ich ausharren, bis es mir wieder besser geht?

Wer schon einmal Grippe hatte, kennt die ganze Palette an Beschwerden: Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und sogar Schüttelfrost. Unglücklicherweise passiert das Arbeitnehmern in der kalten, oft auch stressigen Vorweihnachtszeit. Daher stellen sich viele dann genervt die Frage, wie lange muss ich eigentlich (noch) das Bett hüten?

Grundsätzlich ist es wichtig und richtig, dass sie sich bei einem grippalen Infekt erst mal schonen und zuhause bleiben. Schließlich sind Sie weder arbeits- noch schulfähig und hoch ansteckend. Unnötige Bewegung oder Anstrengungen sollten tunlichst vermieden werden. Es hilft nichts: Stattdessen sollten sie sich Ruhe gönnen, viel Tee trinken und abwarten.

Wie lange dauert eine Grippe an - und wann bin ich bereits ansteckend?

In der Regel geht man davon aus, dass die Inkubationszeit einer Grippe, also von der Infektion bis zum Ausbruch derselben, etwa nur ein bis zwei Tage beträgt. Das Pikante daran: Bereits infizierte Menschen können dann bereits ansteckend für ihre Umgebung sein. Die Grippe selbst dauert dagegen etwa fünf bis sieben Tage an.

Sehen Sie hier die aktuelle Lage der Influenza-Aktivität deutschlandweit.

Video: Grippe 2018: Schon 102 Tote! Influenza-Virus breitet sich aus

Der Grund dafür: Die Krankheitsdauer ist meist von zwei Faktoren abhängig – einerseits von der Anzahl und des Typs der eingedrungenen Viren und andererseits von der Funktionsfähigkeit des Immunsystems. Da die Symptome einer Grippe meist plötzlich ohne Vorwarnung über einen hereinbrechen, kann es sein, dass sich die Beschwerden abwechseln und nicht alle auf einmal auftreten. Weitere Beschwerden, die auftreten können, sind:

Appetitlosigkeit

Atemnot

Schwindel

Muskel-, Gelenk- und Augenschmerzen

Schweißausbrüche

Abgeschlagenheit

Halsschmerzen

Hustenreiz

Es ist zum Beispiel auch möglich, dass der Betroffene erst auf dem Höhepunkt der Erkrankung hohes Fieber entwickelt und nichts bereits am Anfang des Grippe-Ausbruchs. Dann könnte eine zusätzliche bakterielle Infektion dahinterstecken. Beide zusammen – viral und bakteriell – ergeben dann eine sogenannte Superinfektion.

Dennoch sollten Sie sich gewiss sein, dass auch diese nach etwa drei bis vier Tagen meist wieder abklingt. Alle anderen Zipperlein, die einen noch begleiten, flauen ebenfalls mit Dauer der Grippe allmählich ab. Leiden Sie allerdings zudem an einem trockenen Reizhusten, müssen Sie damit rechnen, dass er sich wohl hartnäckiger hält. Bis dieser verschwunden ist, können sogar bis zu drei Wochen vergehen.

In diesen besonderen Fällen kann eine Grippe länger dauern als normal

Ein grippaler Infekt dauert generell länger als eine reine Erkältung an. Das hat den Grund, dass die "echte" Grippe von aggressiven Influenza-Viren ausgelöst wird, die in den Körper und die Schleimhäute der Atemwege eindringen, um sich dann dort zu vermehren. Wenn diese dann die Zellen verlassen, platzen diese auf und darin befindliche Botenstoffe werden frei. Diese wandern dann an die Oberfläche und können mit den dort bereits befindlichen Viren eine Entzündungsreaktion herbeiführen.

Das Fieber bei einer Grippe ist damit also ein gutes Zeichen – es zeigt, dass das Immunsystem aktiv ist und gerade mächtig arbeiten muss. Doch nach etwa einer Woche sollte das Schlimmste überstanden sein und auch die beschädigten Schleimhäute regenerieren sich wieder.

Neben dem Reizhusten können allerdings noch andere Beschwerden länger anhalten, wenn weitere Infektionen hinzukommen, wie zum Beispiel

eine Nasennebenhöhlen- oder eine Mittelohrenentzündung,

ein bereits geschwächtes Immunsystem oder

wenn der Betroffene zur von der Impfkommission (STIKO) festgelegten Risikogruppe gehört, unter anderem chronisch Kranke, Schwangere oder Senioren.

Darum empfiehlt das Robert-Koch-Institut diesen Personen auch zu einer Grippeschutzimpfung. Doch ab wann ist sie sinnvoll? Und welche Krankenkasse übernimmt die Kosten dafür?

Wenn hier nicht frühzeitig behandelt wird, können am Ende Komplikationen auftreten, die im schlimmsten Falle zum Tode führen.

Wie lange dauert eine Grippe bei Kindern?

Auch (Klein-)Kinder werden zu den Risikopatienten gezählt. Schließlich erkranken sie weitaus häufiger an einer echten Grippe, weil ihr Immunsystem in den ersten Lebensjahren noch nicht fertig ausgebildet ist. Daher geht man davon aus, dass eine Grippe bei einem Kind etwa acht bis zehn Tage, andauert. Allerdings sollten dann Schnupfen & Co. ebenfalls komplett überwunden sein.

Lesen Sie auch: Diese Tipps helfen schnell und effektiv gegen etwaige Grippesymptome.

Alles über Influenza - und was dagegen hilft und ob eine Grippeschutzimpfung sinnvoll ist, erfahren Sie hier.

jp