Ist es der Ischias? Verspannte Muskeln können Nervenschmerzen in Rücken und Beinen auslösen – was jetzt hilft

Schmerzen im unteren Rücken? Der Ischiasnerv könnte verantwortlich sein. © Thomas Trutschel/Imago

Ein gereizter Ischiasnerv kann schlimme Rückenschmerzen zur Folge haben. Was Sie gegen Ischiasschmerz tun können? Manchmal ist die Lösung ganz einfach.

Rückenschmerzen können viele verschiedene Ursachen haben. In den meisten Fällen ist es Bewegungsmangel oder einseitige Bewegung, die Beschwerden im oberen und/oder unteren Rücken zur Folge haben. Sie leiden unter einem Schmerz, der bis in den Oberschenkel oder sogar bis in den Fuß ausstrahlt? Das könnte daran liegen, dass die Ischiasnerven beteiligt sind. Diese ziehen sich vom unteren Rücken über die Gesäßhälften bis in beide Beine und können in gereiztem Zustand für unsägliche Schmerzen sorgen. Mediziner sprechen von Ischialgie oder dem Ischias-Syndrom, wenn der Nerv selbst gereizt ist oder die Nervenwurzeln im Bereich der unteren Lendenwirbel, aus denen der Ischiasnerv hervorgeht. Wie die AOK informiert, kann dies durch einen Bandscheibenvorfall, durch degenerative Veränderungen der Wirbelgelenke oder Druck auf den Ischiasnerv verursacht werden.

Aber auch Muskelverspannungen im unteren Rücken können für Ischias-Beschwerden verantwortlich sein, wie das Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs berichtet.

Folgende Symptome können für „Ischias“ sprechen, wie Ischiasschmerzen im Volksmund auch genannt werden:

starke Schmerzen, die vom unteren Rücken über das Gesäß bis zur Hinterseite eines Beins spürbar sind

ausstrahlender Schmerz bis in Kniekehle, Unterschenkel und Fuß/Fußzehen

Empfindungsstörungen wie Kribbeln oder Taubheit in Bein und Gesäß

Lähmungserscheinungen

Ischiasschmerzen behandeln

Langanhaltende Schmerzen entlang der Ischiasnerven müssen immer ärztlich abgeklärt werden. Nur Arzt oder Ärztin können bestimmen, welche Ursache hinter Rücken- und Beinschmerzen steckt. Steht die Diagnose „Ischias-Syndrom“, gibt es mehrere Therapie-Optionen. Nur in letzter Konsequenz wird eine Operation nötig. Dem Fachportal MSD Manual zufolge sind es folgende Behandlungen, die bei Ischias Erfolg versprechen:

ein bis zwei Tage Bettruhe

Seitenlage im Bett mit angezogenen Knien, zwischen die man ein Kissen legt

Kissen unter den Knien, wenn man auf dem Rücken schläft

Kälte- oder Wärmeanwendungen mit Eisbeuteln oder einer Heizdecke

Schmerzmittel bei Bedarf (unter anderem, um einer Schonhaltung vorzubeugen)

gegebenenfalls Medikamente gegen Nervenschmerzen (z.B. Gabapentin, Antiepileptika)

Physiotherapie

Dehnübungen

Ischiasschmerz durch Muskelverspannung? Was jetzt wichtig ist

Bewegung tut dem Körper gut, keine neue Erkenntnis. Doch einseitige Bewegungsabläufe fördern verkürzte Muskulatur und damit Verspannungen, die auch Ischiasbeschwerden auslösen können. Setzen Sie deshalb auf vielseitige Bewegung im Alltag. Yoga etwa stärkt die Ganzkörpermuskulatur und verhilft dank vieler Dehnübungen zu mehr Flexibilität. Generell gilt: Eine Mischung aus Ausdauer- und Kraftsport hält den Körper fit und gesund.

Auch guter Schlaf und eine ergonomische Liegeposition helfen, Rückenschmerzen vorzubeugen. Setzen Sie deshalb auf hochwertige Bettwaren, die Ihre individuelle Schlafposition bestmöglich unterstützen.

