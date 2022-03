Juckreiz abends und nachts: Das sollten Sie über Pruritus wissen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Häufig leiden Patienten mit Neurodermitis an zusätzlichen Hauterkrankungen (Symbolbild). © imago images / Panthermedia

Chronischer Juckreiz, Pruritus genannt, kann die Folge verschiedener Erkrankungen sein. Welche das sind und wie Pruritus behandelt werden kann.

Münster – Sie kratzen und kratzen und kratzen, bis die Haut wund wird? Und das gefühlt rund um die Uhr, auch nachts? Dann leiden Sie möglicherweise an einer sogenannten Pruritus. Wenn die Haut länger als sechs Wochen unentwegt juckt, spannt und brennt, sprechen Ärzte von chronischem Juckreiz. Betroffene stehen oft unter enormem Leidensdruck: Die Haut juckt, doch die Haut selbst ist nicht die Ursache. Wie Universitäts-Professorin Sonja Ständer, Leiterin des Kompetenzzentrums Pruritus in Münster, weiß, ist der Grund für den anhaltenden Juckreiz nicht selten woanders im Körper zu suchen.

Grundsätzlich fängt Haut zu jucken an, sobald bestimmte Nervenfasern durch die Botenstoffe Histamin und Serotonin erregt werden. Mechanische Reize, Nahrungsmittel, Gifte oder Temperaturschwankungen können ebenfalls zu Juckreiz führen. Chronischer Juckreiz kann aber auch durch bestimmte Erkrankungen ausgelöst werden. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

