Karotten-Allergie: Warum das Gemüse selbst gekocht noch Symptome auslösen kann

Juckreiz und Atemprobleme

Allergene in Karotten gehören zu den stabilsten Proteinen. Selbst Erhitzen kann ihre allergieauslösende Struktur nicht vollständig zerstören.

Bayreuth ‒ Eine Vielzahl von Menschen zeigt allergische Reaktionen auf bestimmte Lebensmittel. Während Allergien gegen Nahrungsmittel wie Nüsse, Weizen, Milch oder Hühnereiweiß weit verbreitet und bekannt sind, können auch weniger geläufige Allergene unangenehme Symptome hervorrufen. Ein eher ungewöhnlicher Auslöser für allergische Reaktionen ist die Karotte. Einige Menschen erleben allergische Symptome wie Hautausschlag, Juckreiz und Atemprobleme beim Verzehr von rohen Karotten.

Unabhängig davon, ob sie roh oder gekocht sind, gehören die Allergene in Karotten zu den widerstandsfähigsten Proteinen, die in Nahrungsmitteln vorkommen. Selbst das Erhitzen des Gemüses zerstört die Proteinstrukturen, die diese Reaktionen auslösen können, nicht oder nur unzureichend. Dies wurde in einer aktuellen Studie von Wissenschaftlern des Lehrstuhls für Biochemie an der Universität Bayreuth festgestellt.

Koch-Wirkung nimmt ab, wenn die Temperatur wieder sinkt

Die Forscher raten: Wer auf die Allergene in Karotten empfindlich reagiert, sollte idealerweise auf dieses Gemüse verzichten. Denn unabhängig davon, ob die Karotten roh oder gekocht, püriert oder mit anderen Lebensmitteln gemischt wurden, behalten sie ihr allergenes Potenzial.

Im Rahmen ihrer Studie erhitzten die Wissenschaftler die sogenannten Isoallergene auf bis zu 95 Grad Celsius. Sie stellten fest, dass das Erhitzen der Karotten das Allergen - Dau c 1 genannt - zwar weniger gefährlich macht. Wenn die Temperatur jedoch wieder sinkt, kehrt das Allergen der Karotte zu seiner ursprünglichen, allergieauslösenden Struktur zurück. Neben der Temperatur hat auch der Säuregehalt Einfluss auf die Struktur des Karottenallergens - so konnten bei einem pH-Wert von 3 trotz vorheriger Erhitzung einige der allergieauslösenden Strukturen erhalten bleiben.

