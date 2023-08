Kein Rotwein-Kater, sondern Allergie? Alternative Weinsorte könnte Symptome bekämpfen

Von: Kristina Wagenlehner

Atemnot oder Ausschlag nach einem Glas Rotwein? Wer allergisch auf Rotwein reagiert, muss nicht zwingend auf den Konsum verzichten. Andere Weine könnten helfen.

Hamburg – Dicker Schädel, Durst und Übelkeit sind nach ein paar, dann zu vielen, Gläsern Rotwein normal. Juckreiz, Ausschlag oder Pusteln sind es aber nicht. Schuld daran kann der Stoff Histamin, eine Allergie oder Unverträglichkeit sein.

In Rotwein ist Histamin enthalten. Manche Menschen vertragen diesen Eiweißstoff schlecht. Eine Histaminunverträglichkeit ist allerdings schwer zu diagnostizieren. Nicht jeder Rotwein enthält die gleiche Menge Histamin. Der Gehalt kann von Sorte zu Sorte unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist Histamin in vielen Lebensmitteln enthalten: in Tomaten, geräuchertem Fisch, Hartkäse.

Bei Wein erfolgen die Reaktionen aber schneller. Der Grund: Rotwein ist flüssig und enthält Alkohol. „Der Alkohol steigert die Durchblutung, der Stoff wird schneller aufgenommen“, sagt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Besonders gefährlich ist das für Asthmatiker, denn hier können sich nach dem Genuss von Wein die Atembeschwerden verschlechtern.

Rotwein und Allergie: Ein anderer Wein hilft vielleicht gegen die Symptome

Doch was hilft gegen die Symptome? Eigentlich nur eines: einen anderen Wein ausprobieren. Denn es komme auf die Traube und den Prozess der Herstellung an, sagt Lämmel. Wer auf Histamin empfindlich reagiert, kann alternativ zu Weißweinen greifen. Diese enthalten laut der Deutschen Weinakademie erheblich weniger Histamin als Rotweine.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.