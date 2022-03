Star-Psychologin warnt vor irreversiblen Schäden bei Kita-Kindern

Von: Judith Braun

Schadet ein früher Kita-Einstieg den Kindern? Psychologin Stefanie Stahl ist sich sicher. (Symbolbild) © Imago

Eine frühe Fremdbetreuung kann Kita-Kindern schaden, meint Psychologin Stefanie Stahl. Die Expertin warnt vor einem nicht umkehrbaren „Hardware-Schaden“.

Trier - Früher war es ganz normal, dass Mütter zuhause blieben, bis ihre Kinder in den Kindergarten kamen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Immer häufiger beenden Frauen ihre Babypause früher, um zurück in den Job zu gehen. Das kann verschiedene Gründe haben. Alleinerziehende Mütter sind oftmals auf die Einkünfte angewiesen. Manchmal muss aber auch ein Haus oder eine Wohnung abbezahlt werden. Oder Frauen wollen den Anschluss an die Arbeitswelt nicht verlieren und ihre Karriere trotz Kindern nicht aufgeben. Viele Experten sind sich jedoch uneinig, ob ein früher Kita-Besuch den Kindern möglicherweise schadet. Stefanie Stahl, Psychologin und Bestsellerautorin, warnt Eltern sogar vor irreversiblen Schäden bei Kita-Kindern, wie 24vita.de verriet.

Wenn Kinder zu früh in die Fremdbetreuung gegeben werden, erschüttert diese Erfahrung laut Stahl das Sicherheitserleben des Kindes. Die Entwicklung eines gesunden Urvertrauens ist damit gefährdet. Durch das Erleben seiner Umwelt wird nämlich auch das Gehirn eines Kindes geprägt. „Wenn ich als Kind die Erfahrung mache, Mama und Papa freuen sich, dass es mich gibt, sie versorgen mich gut und haben mich ganz doll lieb, dann verschaltet sich das Gehirn über die hormonellen und neuro-biologischen Prozesse, die ablaufen.“ Kita-Kindern hingegen prognostiziert die Psychologin einen „Hardware-Schaden“. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

