Kindern Angst vor dem Zeugnis nehmen: Lern-Experte empfiehlt Erfolgstagebuch für mehr Selbstbewusstsein

Realistische Ziele entwickeln

Schlechte Noten kommen nicht immer von zu wenig Lernen. Eltern sollten aufrichtig mit ihrem Kind ins Gespräch gehen, erklärt der Lernexperte Fredrik Harkort.

Manchen liegen sie bereits vor, andere erwarten sie noch: gute oder eher schlechte Noten im Zeugnis. Nach der Corona-Pandemie und im Zuge des Lehrermangels sind viele Kinder und auch Eltern ohnehin psychisch angespannt. Noten, die das Selbstbewusstsein des Kindes drücken können, sind dann eine weitere Belastung. Lern-Experte und zweifacher Vater Fredrik Harkort aus Berlin, der sich mit der Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter (iddb) aktiv für bessere Bildung einsetzt, erklärt im Gespräch mit 24vita.de, wie wichtig es ist, die Bedeutung des Zeugnisses zu relativieren. Um das Selbstbewusstsein des Kindes mit schlechten Noten zu fördern, könnten beispielsweise ein Erfolgstagebuch oder eine Power-Pose sehr gut helfen.

Schulnoten verbessern: Mit dem Kind sprechen, Lösungen erarbeiten und Ziele definieren

+ Kinder zu ermutigen, ihre Ziele in einem Erfolgstagebuch festzuhalten, kann das Selbstbewusstsein steigern und die Schulleistung verbessern. © Daniel Ingold/Imago

Als ihre Tochter 2020 eingeschult wurde, hatten Fredrik und Julia Harkort sich intensiv mit Schule und Bildung beschäftigt und festgestellt: Die Welt hat sich seit ihrer eigenen Schulzeit massiv verändert – aber das, was heute gelehrt wird, kaum. Mit ihrem gemeinsam gegründeten Bildungsportal cleverly.de unterstützen sie erfolgreich bis heute viele Schüler durch Nachhilfe in allen gängigen Schulfächern sowie Pädagogen zur Weiterentwicklung ihrer persönlichen und schulischen Kompetenz.

24vita.de gegenüber gibt Fredrik Harkort drei wichtige Antworten darauf, wie trotz schlechter Noten das Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt und Erfolgserlebnisse gefördert werden können.

Welche Strategien können Eltern mit dem Kind hinsichtlich realistischer Ziele für die Schule erarbeiten?

„Wir empfehlen, vor allem gemeinsam mit dem Kind schulische Ziele zu entwickeln – im Dialog und vor dem Hintergrund eines ehrlichen Gesprächs. Es bringt nichts, wenn Eltern befehlen, dass im kommenden Jahr aus der 4 eine 2 in Mathe werden muss. Vielmehr sollte geklärt werden: Warum war es in diesem Jahr eine 4, woran hat es gelegen? Fehlt wirklich das Fachwissen oder mangelt es an anderen, fachübergreifenden Themen, weil etwa die aktive Mitarbeit nicht gut funktioniert? Ist beispielsweise letzteres der Fall, bringt mehr pauken nichts, da es um eine Verhaltensänderung geht. Kurzum: Es gibt keine ‚One-fits-All-Strategie‘. Jedes Kind ist anders, jedes Kind lernt anders, jedes Kind hat andere Stärken.“

Wie kann das Selbstbewusstsein des Kindes mit schlechten Noten gestärkt werden?

„Wie so oft geht es zunächst um die Frage: Warum ist das Kind weniger selbstbewusst? Welche Glaubenssätze trägt es mit sich herum? Denkt es zum Beispiel „Jede Antwort muss perfekt sein“, und meldet sich deshalb im Unterricht kaum? Gerade jedoch diese Glaubenssätze herauszuarbeiten ist für Eltern oftmals schwierig, weil sie diese meist selbst in sich tragen und an das Kind übergeben. Wenn unsere cleverly-Mentoren mit Eltern und Kinder über solche Glaubenssätze reden, erleben sie immer wieder Aha-Momente. Das ist gut, denn es sorgt für Verständnis für das Verhalten des Kindes. Daran kann man dann weiterarbeiten. Sind diese übergeordneten Fragen geklärt, lässt sich mit konkreten Übungen am Selbstbewusstsein der Kinder arbeiten, etwa mit dem Erfolgstagebuch und der Power-Pose.“

Das Selbstbewusstsein des Kindes zu steigern, braucht Zeit und Geduld.

Wie können Eltern und Kinder das Erfolgstagebuch und die Power-Pose einsetzen?

„In das Erfolgstagebuch schreiben die Kinder jeden Tag, idealerweise vor dem Schlafengehen, ihre drei oder mehr Erfolge des Tages. Diese kann es sich dann am Morgen nach dem Aufstehen noch einmal durchlesen und positiv in den Tag starten. Wie auch bei Erwachsenen können das nicht jeden Tag riesige Erfolge sein, Dinge wie ‚drei Mal im Unterricht gemeldet‘ oder ‚alleine an Hausaufgaben gedacht‘ sind die kleinen Erfolge des Alltags, um die es hier geht. Die Power-Pose hingegen nimmt eher die Körperhaltung ins Visier, denn auch die hat einen Einfluss aufs Selbstbewusstsein. Sich einmal bewusst aufzurichten wie Superman – Kopf hoch, gerader Rücken – hilft, zum Beispiel auch zum Start in den Tag oder vor einem Referat.“

