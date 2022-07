Wenn das falsche Kissen Verspannungen zur Folge hat: Das sollten Sie beim Kissenkauf beherzigen

Von: Juliane Gutmann

Wer auf der Seite schläft, sollte ein Kissen wählen, dass die natürliche Form der Wirbelsäule unterstützt. © AllaSerebrina/Panthermedia

Das richtige Kissen finden: gar nicht so einfach. Ein Schweizer Schlafexperte erklärt, worauf Sie achten sollten – und welcher Fehler Verspannungen fördert.

Wer sich nachts falsch bettet, riskiert Verspannungen in Rücken und Schultern. Wichtig ist neben einer auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Matratze, dass das Kissen den Kopf optimal stützt. Generell die wichtigste Regel beim Kissenkauf: Das Produkt sollte immer an die persönliche Lieblingsschlafposition angepasst werden. So sollten Bauchschläfer tunlichst nicht zu einem zu festen und zu dicken Kissen greifen. Bei Seitenschläfern dagegen sollte das Kissen nicht zu flach sein.

Welches Kissen für welchen Schlaftyp am besten geeignet ist, erklärt der Schweizer Schlafforscher Reto Ruckstuhl im Wissensressort von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Ihm zufolge sollten gute Kissen formstabil sein und nicht – wie Daunenkissen – an Dichte und Höhe verlieren. Er unterscheidet zwischen Kissen für Bauch-, Seiten- und Rückenschläfer:

Kissen für Seitenschläfer sollten Ruckstuhl zufolge wellenförmig sein, um den Hohlraum auf Nackenhöhe ausfüllen zu können. Das Kissen sollte außerdem so hoch sein, dass es die natürliche waagrechte Linie der Wirbelsäule beim Liegen auf der Seite nicht abknicken lässt.

sollten Ruckstuhl zufolge wellenförmig sein, um den Hohlraum auf Nackenhöhe ausfüllen zu können. Das Kissen sollte außerdem so hoch sein, dass es die natürliche waagrechte Linie der Wirbelsäule beim Liegen auf der Seite nicht abknicken lässt. Rückenschläfer sollten dem Schlafexperten zufolge besser zu einem eher flachen Kissen greifen, das den Kopf nicht zu hoch bettet. Das Kissen sollte nur den Hohlraum zwischen Nacken und Matratze ausfüllen, so Ruckstuhl.

sollten dem Schlafexperten zufolge besser zu einem eher flachen Kissen greifen, das den Kopf nicht zu hoch bettet. Das Kissen sollte nur den Hohlraum zwischen Nacken und Matratze ausfüllen, so Ruckstuhl. Das Schlafen auf dem Bauch ist eine echte Herausforderung für den Körper, denn die Drehung des Kopfes widerspricht der natürlichen Form der Wirbelsäule. Infolge kann die Schlafposition auf dem Bauch Nackenschmerzen und Verspannungen fördern. Wer nicht von der Schlafposition ablassen kann: Verwenden Sie am besten gar kein oder nur ein sehr flaches Kissen. Denn wer den Kopf zu hoch bettet, verdreht ihn in Bauchlage nicht nur zur Seite, sondern zudem auch noch nach oben.

Verspannungen vorbeugen: So verhindern Sie unangenehme Nacken- und Rückenschmerzen

Wer die natürliche S-Form der Wirbelsäule im Schlaf unterstützt und eine entspannte Liegeposition wählt, kann Verspannungen effektiv vorbeugen. Doch neben einem für Sie geeigneten Kopfkissen ist auch ausreichend Bewegung im Alltag wichtig, um Nacken- und Rückenschmerzen zu behandeln oder vorzubeugen. Ebenfalls ein Muss für Vielsitzer: Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsplatz ergonomisch richtig eingestellt ist. (jg)

