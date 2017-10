Die Krätze ist auf dem Vormarsch - und sie ist hochansteckend

Die Krätze kommt wieder stärker denn je, behaupten Dermatologen. Die juckende Hauterkrankung ist nicht nur nervig – sondern auch gefährlich.

Vergangenes Wochenende musste eine komplette Krankenhausstation geschlossen werden. Was sich nach einem gefährlichen, neuen Virus anhört, ist tatsächlich eine alte Krankheit, die wieder stärker ins Tageslicht drängt. Es handelt sich dabei um die Krätze. Wegen ihr musste das Bonner Johanniter-Krankenhaus seine Pforten schließen.

Und Hautärzte glauben, dass sie nicht nur zurückgekehrt, sondern auch stärker denn je ist. Die Krätze ist auf dem Vormarsch, verkündete der Berufsverband der deutschen Dermatologen schon 2016. Das Problem daran: Die Hautkrankheit ist nicht meldepflichtig, deshalb gibt es noch keine konkreten Zahlen, wie viele bereits betroffen sind oder waren.

Was ist Krätze?

Bei der Krätze, auch Scabies oder Skabies genannt, handelt es sich um eine ansteckende, stark juckende Hauterkrankung. Ihr Name leitet sich aus dem Lateinischen von "scabere" ab, was "kratzen" bedeutet.

Sie wird ausgelöst durch die Krätzmilbe, ein winziger Parasit, der durch längeren engeren Hautkontakt übertragen wird. Dabei gräbt die Krätzmilbe kleine Gänge in die Haut und legt dort ihre Eier ab. Der starke Juckreiz an Händen und Oberkörper verleitet zum Kratzen, woher auch der Name stammt.

Doch dadurch kommt es zu Hautentzündungen und das Infektionsrisiko steigt. Dadurch entsteht auch das typische Hautbild der Krätze. Schätzungen zufolge sind weltweit etwa 300 Millionen Menschen betroffen.

Neben Händen und Oberkörper sind besonders Körperfalten wahre Brutstätten für die Spinnentierchen. Dazu gehören:

der Genitalbereich

die Zwischenräume von Fingern und Zehen

die Achselhöhlen

der Bauchnabel

Hier fühlen sie sich besonders wohl, da es dort oftmals ziemlich warm und feucht ist. Auch im Bett vermehren sich die Milben aus diesem Grund rasant schnell – weshalb hier die Ansteckungsgefahr am größten ist. Besonders dann, wenn man sich zudem für ein Stelldichein in den Laken wälzt. Doch auch gemeinsames Schlafen im Bett, Kuscheln oder auch das Liebkosen von Kleinkindern oder bei der intensiven Betreuung und Pflege von Menschen können die Parasiten übertragen werden.

Bei jeder Berührung löst sich die Haut dieses Jungen - er leidet unter einer Schmetterlingshaut. Was das ist und wie es ihm jetzt geht, erfahren Sie hier.

Gut zu wissen: Dies geschieht allerdings nur, wenn der Hautkontakt länger als fünf bis zehn Minuten andauert. Häufiges Händewaschen oder übertriebene Körperhygiene helfen nicht unbedingt – die Krätzmilben gibt es schon seit Jahrtausenden und besiedeln Menschen jeden Alters oder Herkunft. Besonders gerne nisten sie in trockener, spröder Haut oder bei Kindern. Deren hauteigene Schutzfunktion ist oftmals noch nicht vollständig ausgereift.

Aber was tun, wenn ich Krätze habe?

Dann schnell ab zum Arzt. Die Hauterkrankung lässt sich allerdings recht gut durch Tabletten in Griff kriegen. Meistens geht von Betroffenen nach schon einem Tag keine Ansteckungsgefahr mehr aus. Tipp: Dennoch sollten Sie Ihre Klamotten, Handtücher und Bettwäsche am besten täglich wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen, damit Sie auch sichergehen können, dass Sie auch alle Milben entfernt haben. Polster, Matratzen oder andere Möbel sollten Sie zudem täglich absaugen oder luftdicht in einer Plastiktüte für mindestens sieben Tage verpacken.

Lesen Sie auch: So werden Sie endlich unschönen Hautgrieß an den Augen los.

Auch interessant: Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist wieder zurück - doch wie gefährlich ist sie?

jp

Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Instagram/erkanyunus