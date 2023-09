Krebskranke Frau erklärt auf TikTok, was sie nach ihrer Erkrankung verändert hat

Von: Clara Kistner

Nicht selten berichten Menschen nach einer schweren Erkrankung von alltäglichen Momenten, die sie jetzt ganz anders wahrnehmen.

Auch scheinbar gewöhnliche Fähigkeiten und Bedürfnisse des eigenen Körpers werden nach einer Krankheit, die diese für eine gewisse Zeit (stark) einschränkte, mehr wertgeschätzt. Oftmals herrscht eine neu gefundene Achtsamkeit für sich und sein Umfeld und die Erkrankung hält den betroffenen Menschen vor Augen, wie wertvoll ein gesunder Körper und Geist ist.

TikTok-Nutzerin nennt Verhaltensweisen, auf die sie sich nach der Krankheit achtet

Die an Brustkrebs erkrankte TikTok-Nutzerin @ceojanessa erklärt in einem Video, wie sie nun in neun Schritten besonders gut auf ihre Gesundheit achtgibt. Damit ihre Zuschauer, wie sie sagt, nicht selbst erst an Krebs erkranken müssen, teilt sie ihre neugewonnenen Erkenntnisse mit dem Internet.

Das Video erntete über 50.000 Likes und über 11.000 TikTok-Nutzer speicherten sich folgende Ratschläge der Nutzerin zusätzlich ab:

Nicht mehr regelmäßig Alkohol konsumieren (dies trage zu einem andauernden Entzündungszustand des Körpers bei) Sich zukünftig nicht mehr zu viel Stress aussetzen Ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben finden (um so auch die freie Zeit wertschätzen und genießen zu können) Zukünftig die Pille oder andere hormonell wirksame Geburtenkontrolle absetzen Mehr auf die Ernährung achten (besonders, was verarbeitete Lebensmittel angeht) Regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel nehmen Regelmäßig bewegen und häufiger Sport treiben Auf das Nervensystem und die gefühlten Emotionen achten Sich nicht darum kümmern, was andere Menschen von einem denken

TikTok-User reagieren mit Besorgnis ums die eigene Gesundheit

Andere TikTok-Nutzer zeigen sich in den Kommentaren unter ihrem Video dankbar für die Tipps und wünschen der jungen Frau weiterhin gute Besserung. Zudem berichten einige über ihre eigenen Erfahrungen mit Stress und diversen Krankheiten oder haben weitere Fragen zu ihren Ratschlägen und ihrer Genesung.

Eine Auswahl der Reaktionen auf den Post der jungen Frau:

Vielen Dank fürs Teilen, viele von uns kümmern sich erst um die eigene Gesundheit, wenn es bereits zu spät ist.

Ich bin es leid, so viel dafür zahlen zu müssen, gesund zu sein (Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessstudio, Essen, Therapie). Das kann ich mir nicht leisten.

Als Student stresst mich der Teil mit der Ernährung. Es ist so schwierig und teuer, gesundes Essen zu kaufen.

Tolle Tipps! Schön, dich bei deiner Genesung begleiten zu dürfen. Danke fürs Teilen!

Ich habe kein stressiges Leben, rege mich aber über alles auf. Ich versuche mich zu bessern und hoffe, es macht mich nicht körperlich krank.

Außerdem sprechen sich viele Nutzer in den Kommentaren bewundernd über ihre Stärke aus, in solch schwierigen Zeiten weiterhin die Kraft zu haben, Videos zu drehen und ihre Erfahrungen online zu teilen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.