Nicht die Tabaksteuer, die Steuer auf Alkohol muss drastisch erhöht werden.

Alkohol macht Rentner renitenter. Aber auch Jugendliche verfallen der Droge mit hohem Suchtpotential. Ein Verbot dieser "Teufelsdroge" in der Öffentlichkeit steht zumindest an.

In München griff ein alkoholisierter 80-Jähriger einen vorbeifahrenden Motorradfahrer mit einem Bierglas an. In Zeven, zwischen Bremen und Hamburg, im Landkreis Rotenburg / Niedersachsen schoss ein 67-jähriger Betrunkener mit einer Luftdruckwaffe auf Kinder und verletzte einen 5-Jährigen am Kopf. Die Altersarmut ist also immer noch nicht in den Kreisen der heutigen Altersrente angekommen. Hieran muss zunächst gearbeitet werden, um Politik glaubwürdig zu halten. Wer sich als Rentner noch einen Rausch leisten kann, hat zu viel Einkommen oder der Fusel ist zu billig. Eine Erhöhung der Alkoholsteuer kann den Zugang zu diesem schlimmen Suchtmittel auch für Jugendliche erschweren.

Es kommt auch immer wieder zu Aggressionen und massiver Gewalt unter jüngeren Menschen, die dem Alkoholkonsum verfallen sind. Insbesondere sind die Folgekosten, die diese Droge verursacht, besonders hoch. Polizei-, Rettungsdienst- und Krankenhauspersonaleinsatz kosten, beispielsweise wegen Bierzeltschlägereien oder Randale im Fußballstadion, an jedem Wochenende viel Geld. Alkoholiker benötigen in ihrem Leben häufig Therapien, die sehr lange andauern und sehr kostenintensiv sind.

Ein drastische Erhöhung der Alkoholsteuer ist der einer der Tabaksteuer also vorzuziehen. Dafür braucht es aber einen neuen Gesundheitsminister im Bund. Denn der sieht in Flüchtlingen, einen weißen Elefanten, wie er im vergangenen Jahr verlautbaren ließ. Die Vermutung liegt nahe, dass eine starke Droge seinen Geist vernebelt. Andere Drogenabhängige sehen kleine weiße Mäuse.