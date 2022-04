Trotz Krankschreibung in die Arbeit: Chefs müssen aufpassen

Von: Max Partelly

Kann man trotz Krankschreibung arbeiten? (Symbolbild) © dpa/Jens Büttner

Wer krank ist, der bleibt daheim. So einfach ist es aber oft nicht. Mal fühlt man sich doch schnell besser oder es gibt einfach zu viel zu tun.

München – Natürlich ist es immer besser, sich vollständig auszukurieren, wenn man krank ist. Eine Krankheit zu verschleppen kann ein übles Nachspiel haben und auch wenn es nur um die Selbstfürsorge geht, ist es an sich eine gute Sache, sich zu erholen. Was aber, wenn man krankgeschrieben ist und trotzdem zur Arbeit gehen möchte oder gar muss?

Was eine Krankenversicherung zu der Frage antwortet und was Chefs beachten müssen, erfahren Sie bei 24vita.de.*

Arbeiten trotz Krankschreibung scheint für viele unsicheres Terrain zu sein. Je nachdem, wen man fragt, wird von Laien oft gewarnt, dass die Versicherung dann nicht zahlt, wenn etwas passiert. Andere mutmaßen, dass es schlicht verboten ist, zu arbeiten, wenn man krankgeschrieben ist. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

