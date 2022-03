Lachen in Kriegszeiten: Ist Humor noch erlaubt?

Von: Natalie Hull-Deichsel

Es sind die kleinen Momente, die uns auch in Krisenzeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Diese Frage beantwortet das Satire-Duo Adrian Engel und Markus Riedinger mit einem klaren Ja! Lachen hält gesund und vertreibt böse Gedanken.

Köln – Eine der ältesten Krisenbewältigungsstrategien der Menschheit ist Humor. Denn Humor ist, wenn man in einer schwierigen Situation trotzdem lacht. Diese Formulierung geht auf den deutschen Journalisten und Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865-1910) zurück. Laut ihm ist Humor und Lachen ein ideales Mittel, in Momenten der Schwäche trotzdem die Stärke herauszukehren. Humor kann Hoffnung geben und bei der Überwindung von Krisen helfen.

Jeder von uns reagiert auf diese schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs anders. Manchen fällt es schwer, sich mit den herausfordernden Momenten auseinander zu setzen, sie können sich nicht von der Flut der bedrückenden Nachrichten distanzieren. Andere wiederum möchten sich bewusst ablenken, auf den Alltag konzentrieren und sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Jeder Mensch hat andere Strategien, mit Krisensituationen umzugehen. Was für den einen unangebracht ist, scheint für den anderen überlebenswichtig: Mit Humor den schwierigen und unfassbaren Momenten begegnen.

