Langsamer Stoffwechsel? Warum Sie mehr Kilos nicht aufs Alter schieben können – Studienergebnis verblüfft

Von: Juliane Gutmann

Forscher haben sich jetzt erneut der Frage gewidmet, wie sich der Stoffwechsel im Alter verändert. Er bleibt überraschend lange stabil, so ihr Ergebnis. © Mareen Fischinger/Imago

Ist es normal, dass man im Alter schneller zunimmt? Von wegen: Ein internationales Forscherteam fand heraus, wann unser Stoffwechsel am stabilsten ist.

Ein aktiver Stoffwechsel ist etwas, worüber man sich freuen kann. Infolge kann der Körper nämlich die Nährstoffe aus der Nahrung optimal herausfiltern und verwerten. Auch der Energieverbrauch wird maßgeblich vom Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, beeinflusst. Ein internationales Forscherteam ist in einer umfangreichen Analyse der Frage nachgegangen, wann der menschliche Stoffwechsel am aktivsten ist – und ob es tatsächlich stimmt, dass wir im Alter schneller Gewicht zulegen, auch wenn wir weniger essen.

Das wohl überraschendste Studienergebnis: Der Energieverbrauch „bleibt im Erwachsenenalter (20 bis 60 Jahre) stabil, sogar während der Schwangerschaft; dann sinkt er bei älteren Erwachsenen“, so das Fazit der Arbeitsgruppe, deren Studie auf dem Fachportal Science erschienen ist. Sie hatten für ihre Studie den Kalorienverbrauch von rund 6.600 Menschen anhand von Urintests analysiert.

Dick im Alter: Begünstigt fortgeschrittenes Alter eine Gewichtszunahme?

Sie könnten schwören, dass Sie früher mehr essen konnten als jetzt? Bis zum 20. Lebensjahr sinkt der Energieverbrauch tatsächlich, so die Forscher. Ein Säugling verbrenne an seinem ersten Geburtstag in Abhängigkeit von der Körpergröße rund 50 Prozent mehr Kalorien als ein Erwachsener, wie das Portal Heilpraxisnet die Studienleiter zitiert. Danach verlangsame sich der Metabolismus den Daten zufolge jedes Jahr um rund drei Prozent. Im 20. Lebensjahr soll dieser Prozess allerdings enden. Bis zum 60. Geburtstag soll der Stoffwechsel dann ziemlich stabil bleiben, so die Forscher. Die Forschungsergebnisse würden zeigen, dass eine Gewichtszunahme ab 30 Jahre nicht auf den Metabolismus geschoben werden könne. Erst ab dem 60. Lebensjahr würde der Körper weniger Energie verbrauchen. Die Wissenschaftler sehen das Abnehmen der Muskelmasse im Alter als einen Grund für den geringeren Energiebedarf.

Doch wie kann es sein, dass man trotz Sport und gesunder Ernährung nicht abnimmt oder sogar noch zunimmt? Dafür kommen eine Reihe von Ursachen infrage, etwa Entzündungsherde im Körper, eine Schilddrüsenunterfunktion oder die Wahl der falschen Kohlenhydrate.

