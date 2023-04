Immer mehr junge Menschen bekommen einen Herzinfarkt: Kardiologe erklärt, woran das liegt

Von: Juliane Gutmann

Teilen

An Herzkreislauferkrankungen wie Herzinfarkt sterben die meisten Menschen in Deutschland – auch immer mehr jüngere Menschen. Ein Herzexperte rät zu einer Reihe vorbeugender Maßnahmen.

Im Jahr 2021 verstarben 340.619 Menschen in Deutschland an Herzkreislauferkrankungen. Damit zählen Herzinfarkt und Schlaganfall zu den häufigsten Todesursachen, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigen. Nicht nur ältere Menschen mit Vorerkrankungen sind betroffen. Auch immer mehr jüngere Menschen haben ein krankes Herz. Das zeigt unter anderem eine Studie von US-amerikanischen und chinesischen Forschern. Im September 2022 veröffentlichten diese das Studienergebnis, dass seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Menschen im Alter zwischen 25 und 44 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben sind.

Das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, hatte sich für diese Altersgruppe im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie um bis zu 34 Prozent erhöht, so die Forschenden um Yee Hui Yeo vom Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Doch auch vor der Corona-Pandemie hatte sich abgezeichnet, dass Herzkrankheiten auch immer häufiger jüngere Menschen treffen.

Herzinfarkt: Immer mehr junge Frauen sind betroffen

So konnte ein Forscherteam um Sameer Arora von der University of North Carolina School of Medicine 2018 zeigen, dass der Gesamtanteil junger Patienten, die mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingewiesen werden, stetig anstieg. Die Forschenden hatten für ihre Studie die Daten von 28.732 Herzinfarkt-Patienten von 1995 bis 2014 analysiert. Die Betroffenen waren 35 bis 74 Jahre alt. „Der Gesamtanteil der auf junge Patienten entfallenden Herzinfarkt-Einweisungen stieg stetig an, von 27 Prozent in den Jahren 1995 bis 1999 auf 32 Prozent in den Jahren 2010 bis 2014, wobei der größte Anstieg bei jungen Frauen beobachtet wurde“, heißt es in der Studie.

Übergewicht und Bewegungsmangel erhöhen das Risiko, eine Herzkrankheit zu entwickeln. © Eugenio Marongiu/Imago

Doch woran liegt es, dass auch immer mehr junge Menschen einen Herzinfarkt bekommen? Kardiologe Jim Liu vom Wexner Medical Center der Ohio State Universität zählt mehrere Faktoren auf. Ihm zufolge sind hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel und Rauchen die Hauptursachen für viele Arten von Herzkrankheiten. Auch Veränderungen im Lebensstil und gesellschaftliche Entwicklungen führt der Herzexperte im Interview mit dem Portal Business Insider auf.

Mediziner Jim Liu sieht in folgenden Risikofaktoren die Ursache für vermehrte Herzprobleme bei jüngeren Menschen:

Fettleibigkeit

Zu viel Alkohol

Sitzender Lebensstil

Wenig Bewegung und ungesunde Ernährung

Zehn blutdrucksenkende Lebensmittel Fotostrecke ansehen

Fehlendes Bewusstsein für eigenes Herzinfarkt-Risiko (damit verbunden ist etwa das Ausbleiben von Vorsorgemaßnahmen)

Rauchen (Vaping und E-Zigaretten belasten das Herz genauso wie normale Zigaretten, laut Mediziner Liu)

Drogenkonsum

Schlechter Schlaf

„Aufgrund der Pandemie sind die Menschen vielleicht etwas weniger aktiv und essen schlechter“, wird Arzt Liu vom Business Insider zitiert: „Das könnte sich in einer Verschlechterung des Blutdrucks, einer Gewichtszunahme und langfristigen Gesundheitsproblemen, insbesondere kardiovaskulärer Art, niederschlagen.“ Der Mediziner rät dazu, sich bewusst zu machen, wie wichtig Bewegung und Ernährung für ein gesundes Herz sind. Wer bereits ein Leiden wie erhöhten Blutdruck hat, sollte Liu zufolge die Routine-Untersuchungen beim Arzt keinesfalls ausfallen lassen.

Noch mehr spannende Gesundheitsthemen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.