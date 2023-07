Schrumpfleber erkennen: Welche Faktoren die Leberzirrhose enorm fördern

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Die Leber als wichtigstes Entgiftungsorgan ist ständig im Einsatz. Der falsche Lebensstil fördert die Leberzirrhose. Welche Symptome Sie ernst nehmen sollten.

Alkohol, Medikamente und Giftstoffe in der Nahrung: Die Leber ist im Körper dafür verantwortlich, mitunter gesundheitsschädliche Substanzen abzubauen. Erkrankt die Leber und kann deshalb ihrer Funktion nicht mehr nachkommen, drohen ernste Folgen. Die häufigste Lebererkrankung ist die Fettleber: Jeder dritte Erwachsene soll bereits an der krankhaften Veränderung des Organs leiden – und auch jedes dritte übergewichtige Kind. Wird die Fettleber nicht rechtzeitig behandelt, kann dies bis hin zur Schrumpfleber führen. Mediziner sprechen von der Leberzirrhose: Dabei kommt es zur Vernarbung des Lebergewebes. Dies beeinträchtigt nicht nur die Entgiftung, wie die Deutsche Leberhilfe informiert. Auch Verdauung und Blutgerinnung können durch eine Leberzirrhose eingeschränkt sein. Lebensgefährliche Folgen wie Organversagen und Leberkrebs drohen.

Je nach Quelle unterscheiden sich die Angaben zur Häufigkeit der Leberzirrhose. Die Deutsche Leberhilfe geht davon aus, dass rund 500.000 Menschen in Deutschland an einer Leberzirrhose leiden. Jährlich würden über 20.000 Menschen an den Folgen einer Leberkrankheit versterben, heißt es weiter. Das Portal Leberzirrhose dagegen zitiert eine Studie, die von rund 1.000.000 Leberzirrhose-Patienten in Deutschland ausgeht.

Häufige Ursachen einer Leberzirrhose, der Deutschen Leberhilfe zufolge:

Alkohol: Bei der Leberzirrhose ist ein überhöhter Alkoholkonsum in über 50 Prozent aller Fälle die Ursache, wie die Deutsche Leberstiftung informiert.

chronische Virushepatitis

Drogenmissbrauch

Stoffwechsel- und Autoimmunkrankheiten

alkoholbedingte und nicht-alkoholbedingte Fettleber

Mit einer Schnapsflasche in der Hand steht ein Mann mitten am Tag auf einer Straße in Leipzig: Alkohol tötet weltweit jährlich Millionen Menschen. Die meisten davon sterben durch alkoholbedingte Unfälle, viele aber auch an Krebs, Herzkreislauf-Erkrankungen oder Leberzirrhose. © Hendrik Schmidt/dpa

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden finden Sie im regelmäßigen Gesundheits-Newsletter

Leberzirrhose: Diese Symptome sprechen für die Schrumpfleber

Die Leber macht sich meist erst dann bemerkbar, wenn eine Krankheit bereits weit fortgeschritten ist. Folgende Symptome können auf eine Leberzirrhose hinweisen, wie das Portal Apotheken Umschau und die Deutsche Leberhilfe informieren:

Hautveränderungen (z.B. Gelbfärbung der Haut, Lebersternchen (sternförmige Neubildungen der Blutgefäße), gerötete Handinnenflächen oder Fußsohlen)

Anfälligkeit für Infektionen

Mattigkeit, Müdigkeit

Gewichtsverlust

dunkler Urin

vermehrtes Schwitzen

psychische Verstimmung

Juckreiz

Weißfärbung der Fingernägel

Druckgefühl oder Schmerzen im Oberbauch

bei Frauen: Regelstörungen oder Ausbleiben der Monatsblutung

Wasserbauch (Aszites)

Verwirrung

Im schlimmsten Fall kommt es zum Koma, ausgelöst durch eine Leber-Hirn-Störung (hepatische Enzephalopathie) – ebenfalls eine mögliche Folge der Leberzirrhose.

Der Leberzirrhose vorbeugen: So schützen Sie Ihre Leber

Um die Leber gesund zu halten, sollten Sie so wenig Alkohol wie möglich trinken und auf eine ausgewogene Ernährung achten. Gesunde sollten sich zudem gegen Hepatitis B impfen lassen, so die Deutsche Leberhilfe. Generell hilft ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung und wenig Genussmitteln wie Zigaretten, Zucker und fettreicher Kost, den Körper gesund zu halten. Auch der regelmäßige Check-Up beim Arzt sollte nicht fehlen. Wird eine Leberkrankheit diagnostiziert, sollte diese in jedem Fall ärztlich beobachtet und behandelt werden.

Krass: Sieben User setzten sich auf Alkoholentzug - das passierte Fotostrecke ansehen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.