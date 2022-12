Leckere Diätshakes von SHEKO und ihre Vorteile beim Abnehmen

Die Diätshakes von SHEKO sind lecker und können beim Abnehmen helfen. © SHEKO

Beim Abnehmen ist die richtige Ernährung der wichtigste Faktor. Die Diätshakes von SHEKO bieten hierbei mehrere Vorteile.

Viele Menschen hadern überall auf der Welt mit ihrem Gewicht. Oftmals probieren sie unterschiedliche, „konservative” Diäten aus, die alle nicht den gewünschten Erfolg bringen. Denn: Sie können einen Jo-Jo-Effekt auslösen, durch den der Körper unmittelbar nach der strikten Diät wieder an Gewicht zunimmt. Einen anderen Ansatz verfolgen die sogenannten Diät-Shakes: Sie können eine dauerhafte Gewichtsreduktion ermöglichen, da sie temporär nur einzelne Mahlzeiten ersetzen und keinen kompletten Verzicht erfordern. Der nachfolgende Artikel beleuchtet die Vorteile von SHEKO-Diätshakes.

Wie Abnehmshakes von SHEKO als Mahlzeitenersatz funktionieren

Übergewicht mit Abnehmshakes zu reduzieren, kann aus mehreren Gründen erstrebenswert sein. Denn einerseits geht dauerhaftes Übergewicht Studienergebnissen zufolge mit schweren gesundheitlichen Problemen sowie einem erhöhten Sterberisiko einher. Andererseits schaffen es viele Betroffene mit herkömmlichen Diäten nicht, ihr Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Dafür gibt es viele Gründe. Während es einigen Anwender: innen schwerfällt, auf bestimmte Nahrungsmittel dauerhaft zu verzichten, verfallen andere unmittelbar nach der Diät in den „Jo-Jo-Effekt” und legen wieder an Gewicht zu. Für sie eignet sich deshalb eine Diätform, die zwar ein Kaloriendefizit aufbaut, aber dennoch lecker schmeckt und lediglich einzelne Mahlzeiten ersetzt.

Eben solches Prinzip erfüllen leckere Diät Shakes von SHEKO. Zwar schmecken sie so vollmundig wie klassische Milchshakes, enthalten jedoch anstelle von unzähligen Kalorien vollwertige Proteine und andere wichtige Vitamine und Mineralien. Aus der lästigen Abnehmkur wird so unter dem Motto „abnehmen mit Erfolg” eine leckere Diät zum Wohlfühlgewicht, die sich prima in den Alltag integrieren lässt.

Die 5 wichtigsten Vorteile der SHEKO Diätshakes

Die SHEKO-Diätshakes sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen verfügbar. © SHEKO

SHEKO Diätshakes bringen gegenüber anderen Abnehmkuren entscheidende Vorteile mit:

Dank der schnellen und unkomplizierten Zubereitung lassen sich die SHEKO Diätprodukte einfach in den Alltag integrieren. Mit den richtigen Utensilien ist es sogar möglich, SHEKO Shakes mit auf Reisen oder ins Büro zu nehmen

Das lästige Kalorienzählen entfällt. Jeder Shake hat eine feste Kalorienzahl (etwa 200), sodass Anwender:innen ohne schlechtes Gewissen zugreifen können und immer genau wissen, was und wie viel sie zu sich nehmen.

Auch den modernen Ernährungsansprüchen wird SHEKO gerecht. Da die Produkte weder Gluten noch künstliche Aromen enthalten, eignen sie sich ebenfalls für Allergiker. Auch Veganer: innen können die Shakes mit einem Milchersatz trinken. Allerdings gilt es zu beachten, dass sich die Nährstoffzusammensetzung dann ändern kann, da die Shakes darauf ausgelegt sind, mit fettarmer Milch getrunken zu werden.

Mit der richtigen Zubereitung genießen Anwender: innen die SHEKO Produkte als vollwertigen Mahlzeitersatz. Die Diät Shakes sättigen für mehrere Stunden, sodass kein nerviges Hungergefühl aufkommt und Snacks zwischendurch überflüssig werden. Auch das hilft dabei, überschüssige Kalorien zu verlieren.

Durch individuelle Verfeinerungen (etwa Milchalternativen) und vielfältigen Geschmacksrichtungen lassen sich die Shakes nach Lust und Laune zubereiten und trinken. Ob Erdbeere, Vanille oder Banane: Anwender: innen können theoretisch jeden Tag andere Sorten verwenden und werden ihrer Diät daher auch nicht so schnell „überdrüssig”.

Wichtige Inhaltsstoffe der SHEKO Shakes

Die Shakes von SHEKO sind dank der enthaltenen Proteine, Vitamine und Mineralstoffe sehr sättigend. © SHEKO

Um schnelle Abnehmerfolge erzielen zu können, braucht es neben einem Mahlzeitersatz auch ausgewogene Inhaltsstoffe. SHEKO vereint beides in einem, indem jeder Diätshake aus einer vollwertigen Mischung bestimmter Proteine, Vitamine und Mineralstoffe besteht. Beispielsweise enthält eine Portion neben verschiedenen B-Vitaminen auch das „Sonnenvitamin“ D, Vitamin C und E, Folsäure sowie Biotin. Da zu einer gesunden Ernährung auch Mineralstoffe gehören, ist der Mahlzeitersatz darüber hinaus reich an Calcium, Kalium, Phosphor, Eisen, Zink, Kupfer und Magnesium. Aminosäuren runden das Profil ab. Auch Proteine, die maßgeblich zu einem schnellen Abnehmerfolg beitragen, sind Bestandteile der Produkte.

Jo-Jo-Effekt mit Abnehmshakes verhindern

Viele Anwender: innen fürchten nach der Beendigung der Diät einen Jo-Jo-Effekt. Zwar lässt sich dieser nicht vollständig verhindern, dennoch aber vorbeugen. Wichtig ist hierbei, die Shakes richtig anzuwenden und auch nach der Diät einige Verhaltensrichtlinien zu befolgen.

Eine wichtige Maßnahme, um einen Jo-Jo-Effekt zu verhindern, besteht darin, auch während der Diät auf eine gemäßigte Kalorienreduktion zu achten. So sollten Anwender: innen maximal zwei Mahlzeiten täglich durch Shakes ersetzen und eine vollwertige Mahlzeit am Tag zubereiten. Auf diese Weise bleibt der Stoffwechsel auf einem „normalen“ Niveau, sodass er auch nach der Diät nicht abrupt durcheinander gerät und somit zusätzliche Pfunde begünstigt.

Weiterhin sollten Anwender: innen die Shakes nicht von heute auf morgen absetzen und wieder zur gewohnten Ernährung zurückkehren. Stattdessen ist es sinnvoll, auf eine schrittweise Entwöhnung zu setzen. Wer die reduzierte Kalorienmenge langsam wieder anhebt, stellt den Körper besser auf die bevorstehende „normale“ Ernährung ein. So lässt sich verhindern, dass der Sparmodus weiterläuft und der Körper nach der Diät wieder richtig verstoffwechseln kann.