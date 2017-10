Mädchen hat inoperablen Hirntumor - doch dann passiert Wunderbares

Es klingt unglaublich: Der Hirntumor eines neunjährigen Mädchens schrumpft mehr und mehr. Dank einer bahnbrechenden, neuen Therapiemethode.

Sie ist erst neun Jahre alt, aber die kleine Lucy hat in ihrem kurzen Leben schon viele schwere Schicksalsschläge erdulden müssen. Erst stirbt ihr kleines Schwesterchen, ein Frühchen, nur kurz nach dessen Geburt, dann verstirbt ihre geliebte Mutter Nicola 2012 plötzlich an einer Herzerkrankung. Nun ist das Mädchen aus dem britischen Heswall, Merseyside, selbst schwer erkrankt.

Neunjähriges Mädchen erkrankt an Hirntumor - OP nicht möglich

Vergangenes Jahr im Juli bekam sie die Diagnose: Sie habe einen Hirntumor, der nicht operiert werden könne. Ein Schock für sie, ihren Vater Joe und Schwester Amy. Doch Lucy hatte Glück: Sie darf eine neuartige Therapiebehandlung testen, welche die Krebsforschung revolutionieren könnte.

Zwar musste sie dafür extra nach Mexiko fliegen, da die Therapie in Europa noch nicht zugelassen ist, doch dafür zeigt diese bereits erste Erfolge: Nach nur drei Runden ist ihr Hirntumor rasant geschrumpft. Doch was passiert bei dieser neuen Behandlungsmethode eigentlich?

Angeblich werden dabei Stoffe, die für die Chemotherapie eingesetzt werden, direkt in den Tumor gespritzt. So sollen die Medikamente direkt wirken können - und umliegendes, gesundes Gewebe bleibt verschont.

Neuartige Krebsbehandlung aus Mexiko könnte Lucys Leben retten

Lucys Tante Paula Newman ist jedenfalls so begeistert darüber, dass es ihrer Nichte schon wieder so viel besser geht, dass sie laut dem britischen Mirror freudig auf Facebook verkündete: "Lucy ist gerade von ihrer dritten intraarteriellen Behandlung in Kombination mit ihrer zweiten Immuntherapie aufgewacht. Und sie ist total schlecht gelaunt! Sie braucht gar nicht so schlecht drauf sein, schließlich waren ihre Kernspint-Ergebnisse heute richtig gut! Laut den Ärzten ist der Tumor wieder beachtlich geschrumpft", verriet Tante Paula stolz.

Lucy befindet sich also auf dem Weg der Besserung - und hoffentlich kann sie wieder gesund und munter nach Hause zurückkehren.

