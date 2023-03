Unglaublich müde? Welche Anzeichen für eine kranke Milz sprechen können

Von: Juliane Gutmann

Die Milz ist wichtig für eine intakte Abwehr: Ist sie krank, kann unser Körper Viren nicht mehr in vollem Umfang abwehren. Welche Anzeichen Sie ernst nehmen sollten.

Nicht nur Herz und Lunge sollten geschützt und gestärkt werden: Auch die Milz ist ein wichtiges Organ. Eine der Hauptaufgaben der Milz ist die Blut-Analyse. Das Organ kontrolliert den Lebenssaft auf Viren, toxische Stoffe und andere schädigende Fremdstoffe. Die Milz ist auch imstande, zu alte und nicht mehr funktionstüchtige Blutzellen zu zersetzen. Die Milz ist sozusagen eine Filteranlage, die unser Blut gesund hält.

In den ersten Lebensjahren ist die Milz deshalb lebenswichtig, weil sie die Blutbildung nahezu ganz übernimmt. Doch später werden Blutzellen hauptsächlich im Knochenmark gebildet, weshalb ältere Menschen theoretisch auch ohne Milz leben können. Damit steigt in der Regel aber die Infektanfälligkeit. „Nach Verlust der Milz (bzw. ihrer Funktion) können andere Organe des Körpers diese Funktionen nur teilweise übernehmen. Es besteht jedoch ein erhöhtes Risiko, an einer (ggf. sogar schwer verlaufenden) Infektion durch bestimmte Bakterien und Erreger zu erkranken: mit Abstand am häufigsten durch Streptokokken und Meningokokken. Dieses Risiko ist in den ersten zwei Jahren nach Ausfall/Verlust der Milz am höchsten, besteht jedoch lebenslang“, heißt es vonseiten der Solothurner Spitäler AG, Betreiberin der öffentlich-rechtlichen Spitäler im Kanton Solothurn in der Schweiz.

Eine Reihe von Symptomen können der Uniklinik Heidelberg zufolge auftreten, wenn die Milz ihren Aufgaben nicht mehr ausreichend nachkommen kann. Welche Anzeichen Sie zum Arzt führen sollten, lesen Sie auf 24vita.de.

