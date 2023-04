Mit Hightech gegen den Prostatakrebs

Teilen

Im CyberKnife wird der Patient von erfahrenen Radiochirurgen schonend und sicher behandelt. © Europäisches Radiochirurgie Centrum München

Prostatakrebs ist mit etwa 63.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebsart und dritthäufigste Todesursache von Männern bei bösartigen Erkrankungen in Deutschland.

Aber es gibt auch eine ermutigende Nachricht: Wenn man die Erkrankung frühzeitig erkennt, sind die Heilungschancen sehr gut. „Hier bietet die computergesteuerte Radiochirurgie eine hocheffektive und schonende Möglichkeit, unseren Patienten zu helfen“, berichtet Professor Alexander Muacevic vom Europäischen Radiochirurgie Centrum München.

Im Interview mit „Die beste Medizin“ berichtet der renommierte Münchner Mediziner, wie speziell Männer mit Prostatakrebs von der Radiochirurgie profitieren.

Herr Professor Muacevic, welche Erkenntnisse haben Sie inzwischen über den Erfolg der computergesteuerten Radiochirurgie bei Prostatakarzinomen gewonnen?

Noch ist die Methode beim lokal begrenzten Prostatakarzinom keine Standardtherapie. Die Studienergebnisse der letzten Jahre sind jedoch überzeugend: Die Behandlung ist effektiv und dies bei einer deutlich kürzeren Therapiedauer als bei den herkömmlichen Therapien. Zudem ist die Verträglichkeit sehr gut. Wir waren 2005 deutschlandweit Vorreiter, als wir erstmalig die CyberKnife-Methode einsetzten. Zwei Jahre später haben wir dann den ersten Patienten mit Prostatakarzinom behandelt. Derzeit führen wir gemeinsam mit anderen universitären Zentren eine vom Bundesamt für Strahlenschutz genehmigte Untersuchung zur Etablierung des Verfahrens in Deutschland durch.

Welche Patienten behandeln Sie im Rahmen dieses großangelegten Untersuchungsprogramms?

Behandelt werden Patienten mit einem Gleason Score von 6 oder 7 – das ist eine Art Prognose-System unter Medizinern. Es hilft uns dabei, die Aggressivität des Prostatakarzinoms einschätzen zu können.

Wird die Radiochirurgie bei Prostatakarzinomen in anderen Ländern bereits genutzt?

International ist die radiochirurgische Therapie schon als Standard in vielen Ländern etabliert. Die Nachfrage von interessierten Patienten ist aber auch bei uns in Deutschland und in München bereits sehr groß.

Was macht diese Therapiemethode so effektiv?

Dank der extrem hohen Genauigkeit der radiochirurgischen Behandlung von unter einem Millimeter ermöglicht es CyberKnife, eine hohe Strahlendosis in einem kurzen Zeitraum zu applizieren. Dies führt zum Zelltod. Die Prostata als Organ bleibt dabei erhalten. Zusätzlich stimulieren die hohen Einzeldosen immunologische und vaskuläre Faktoren, die den Tumor abtöten.

Renommierter Radiochirurg: Prof. Alexander Muacevic. © Europäisches Radiochirurgie Centrum München

Warum kann die Radiochirurgie bei lokal begrenztem Prostatakarzinom nicht in einer einzigen Sitzung durchgeführt werden – wie bei anderen Krebserkrankungen auch?

Wir benötigen aktuell fünf Sitzungen binnen einer Woche. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Strahlentherapie mit bis zu 40 Einheiten innerhalb von acht Wochen ist die Behandlungsdauer dank des CyberKnife somit schon deutlich kürzer. Erste Zentren in den USA arbeiten bereits mit drei Sitzungen. Ich bin überzeugt, dass künftig bei ausgewählten Patienten auch nur eine oder zwei Sitzungen ausreichend sein werden.

Warum verzichten Sie derzeit noch auf eine Beschleunigung der Behandlungsdauer?

Wir wollen unsere Patienten so schonend wie möglich behandeln. Es gibt sehr gute Daten für die Durchführung innerhalb von vier bis fünf Behandlungseinheiten, deshalb halten wir uns derzeit daran. Beim lokalen Prostatarezidiv – also einer wiederkehrenden Krebserkrankung im Bereich der Vorsteherdrüse – kann allerdings in Einzelfällen in nur einer Sitzung behandelt werden. Die genaue Strategie richtet sich nach dem Patienten.

Ist die Radiochirurgie mit weiteren Therapieoptionen zur Behandung von Prostatakrebs kombinierbar?

Beim Prostatakarzinom ist die Radiochirurgie eine Alternative zu der Operation oder herkömmlichen Bestrahlung, zumindest in frühen Tumorstadien und entsprechend der oben genannten Einschlusskriterien. In begrenztem Umfang wurde die Radiochirurgie bereits mit einer Hormonbehandlung kombiniert. Gemeinsam mit einer internationalen Forschungsgruppe haben wir auch die lokale Behandlung von Lymphknoten-Metastasen beim Prostatakarzinom geprüft und einen Überlebensvorteil nachweisen können. Hier arbeiten wir intensv daran, weitere Vorteile für unsere Patienten zu analysieren und entsprechende Therapiekonzepte für sie zu entwickeln.

Welche Beispiele wären noch denkbar?

Möglich wäre beispielsweise, ein Prostatakarzinom lokal radiochirurgisch zu behandeln und das Lymphknotengebiet zusätzlich mit herkömmlichen Radiotechniken zu bestrahlen. In Erwägung zu ziehen wäre auch, ein fortgeschrittenes Prostatakarzinom chirurgisch abzusetzen und eine operativ schwer zu erreichende Lymphknotenmetastase radiochirurgisch zu behandeln. Hier ist vieles vorstellbar. Solche Therapiekombinationen sollten aber in wissenschaftlichen Studien geprüft werden, bevor sie standardmäßig angewendet werden.

Weitere Infos

Kontakt

Europäisches Radiochirurgie Centrum München

Max-Lebsche-Platz 31

81377 München

Tel. 089 / 45 23 36 - 0

Fax. 089 / 45 23 36 - 16

www.erc-munich.com

Infos zur Radiochirurgie

Sicher und schonend: Wie Patienten profitieren Das Ziel eines radiochirurgischen Eingriffs bei lokal begrenzten Tumoren ist die Zerstörung sämtlicher Tumorzellen. Das CyberKnife ist robotergesteuert und arbeitet dabei mit einer Genauigkeit im Submillimeterbereich, was mit einem Skalpell vergleichbar ist.

Größter Vorteil: Tumorgewebe wird vollständig entfernt und benachbartes gesundes Gewebe weitestgehend geschont. Laut Prof. Muacevic stellt diese Technologie beim Prostatakarzinom vor allem im Frühstadium eine Alternative zur Operation dar. Die hohe Präzision wird durch einen Photonenstrahler in Verbindung mit einem computergesteuerten Lokalisationssystem ermöglicht. Bewegungen gleicht der Roboter mithilfe eines 3D-Bildführungssystems automatisch aus. „Die Prostata kann sich während der Behandlung um bis zu einem Zentimeter bewegen“, so der Experte. „Mit dem Trackingsystem wird die Bewegung in Echtzeit nachgefühlt, sodass wir die Dosis optimal auf den Tumor konzentrieren können und insbesondere angrenzendes sensibles Gewebe der Darmwand und des Blasenbodens geschont wird.“ Speziell ausgebildete Medizinphysiker errechnen am PC einen optimalen Behandlungsplan. Wie effektiv die Radiochirurgie bei frühem Prostatakrebs ist, zeigen wissenschaftliche Studien aus den USA. Von fast 2000 Patienten waren 86 Prozent ausschließlich radiochirurgisch behandelt worden. Nach zwei Jahren waren alle Patienten zu mehr als 90 Prozent biochemisch tumorfrei.

Nebenwirkungen, wie vermehrter Harndrang, traten nur in den ersten drei Monaten auf und bei 80 Prozent der Patienten im Alter von unter 70 Jahren blieb die erektile Funktion erhalten. Die Vorteile für die Patienten bestätigen sich auch bei Prof. Muacevics Beobachtungen: „Typisch ist, dass zwei bis drei Wochen nach der Therapie vermehrt häufigeres Wasserlassen, Brennen und verstärkter Harndrang auftreten.“

Nach rund vier Wochen sei die Blasenfunktion allerdings zumeist normalisiert, so der Experte: „Diese Sicherheit sowie die kurze Therapiedauer von etwa 25 Minuten pro Therapiesitzung ermöglichen es Patienten, die ambulante Therapie gut in ihren Alltag zu integrieren.“

Antworten auf alle Fragen: „Beratung ist uns wichtig“, sagt Radiochirurg Prof. Alexander Muacevic. © Europäisches Radiochirurgie Centrum München