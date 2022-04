Warum sind wir im Frühjahr müde?

Von: Susanne Stockmann

Die Frühjahrsmüdigkeit ist keine Einbildung, sondern Folge einer Hormonumstellung im Körper. © dpa

Der Natur wacht auf, die Uhren stehen auf Sommerzeit – nur der Mensch hat Mühe aus seinem jährlichen Mini-Winterschlaf aufzuwachen. Frühjahrsmüdigkeit ist keine Einbildung, sondern die Folge einer jahreszeitlichen Umstellung des gesamten Stoffwechsels!

„Im Winter ist unsere Kerntemperatur circa um ein halbes Grad heruntergefahren, entsprechend wird die körperliche Aktivität etwas herabgesetzt und der ganze Mensch ist eher nach innen orientiert“, erklärt die Münchner Professorin Dr. Dr. Angela Schuh. Seit vielen Jahren erforscht sie an der Ludwig-Maximilians-Universität die Auswirkungen der Chronobiologie auf den menschlichen Organismus: „Das Licht ist im Frühjahr das Signal für unseren Körper aufzuwachen!“ Das sympathische Nervensystem wird angeregt, den allgemeinen Ruhemodus zu verlassen. Die Körpertemperatur steigt wieder – diese Umstellung findet bei jedem statt und schlägt sich bei vielen in einer überraschenden Müdigkeit oder körperlichen Symptomen wie Kopfweh oder leichten Schwindel nieder. Weil es sich nicht um eine behandlungsbedürftige Krankheit handelt, gibt dazu keine wissenschaftlichen Studien. Dennoch ist das jahreszeitlich bedingte große Gähnen keine Einbildung, sondern eine natürliche Wirkung des Schlafhormons Melatonin, das im Winter und bei Dunkelheit vermehrt gebildet wird.

Wer im Frühjahr oft raus geht und die Sonne genießt, weist den Müdemacher in die Schranken. „Helles Licht über die Augen aufgenommen bremst die Melatoninproduktion und regt gleichzeitig die Bildung von Serotonin an“, so Professorin Schuh. Das Glückshormon macht munter, aktiv und sorgt für gute Laune: „Daher empfehle ich auch, die Sonnenbrille in der Tasche zu lassen, damit die Lichtwellen wirklich von der Netzhaut im Auge registriert werden.“ Sobald die beiden Gegenspieler Schlaf- und Glückshormon ihr sommerliches Gleichgewicht gefunden haben, geht die Müdigkeit vorbei. Etwa zwei vier Wochen dauert es, bis der Körper seine neue Balance gefunden hat.

Die Umstellung der inneren Uhr lässt sich beschleunigen: Um die Lichtwirkung optimal auszunutzen, ist es am besten, sich die Frühjahrsluft am Vormittag um die Nase wehen zu lassen, z.B. bei einer kleinen Walking- oder Radltour. Sport am morgen unter freiem Himmel gilt als besonders wirkungsvoll. Nicht nur das bläuliche Morgenlicht, sondern auch die körperliche Aktivität führen zu mehr Serotonin im Blut. Wer Mühe mit dem frühen Aufstehen hat, kann versuchen, den Arbeitsweg zum Teil zu Fuß zurückzulegen. Wie immer gilt: Um den Stoffwechsel anzukurbeln, sollte ausreichend getrunken und vitaminreich gegessen werden. Auch kalte Wechselduschen und Saunagänge helfen, munterer zu werden.

Wie gut tut ein Nickerchen?

Spätestens nach dem Mittagessen zieht es die Augenlider nach unten – hilft ein Nickerchen gegen das Tief? „Eine halbe Stunde schadet nicht“, beruhigt Professorin Angela Schuh. Länger sollte die Ruhepause nicht dauern, sonst könnte das abendliche Einschlafen schwerfallen. Dann ist es besser, nachmittags einen kleinen Spaziergang zu machen.