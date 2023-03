Münchner Top-Ärztin Marion Kiechle: Mein bester-Einschlaftrick - und 7 weitere Tipps, um endlich gut zu schlafen

Von: Andreas Beez

Top-Ärztin und Ex-Ministerin Prof. Marion Kiechle hat einen Trick für alle, die schlecht schlafen oder nicht einschlafen können.

8 Tipps für 8 Stunden richtig guten Schlaf

Im Grunde seines Herzens ist der Mensch ein Murmeltier – jedenfalls gefühlt, wenn man sich seine Schlaf-Statistik anschaut. Danach verbringen wir alle etwa ein Drittel unseres Lebens im Bett, bis zu unserem 75. Geburtstag kommen wir durchschnittlich auf etwa 219 000 Schlummer-Stunden. Allerdings ist nicht jeder mit einem gesunden und erholsamen Schlaf gesegnet. Etwa jeder dritte Mensch plagt sich ab und zu mit Schlafstörungen herum. Anlässlich des Weltschlaftags am 17. März geben Professor Marion Kiechle und weitere Mediziner acht Tipps für acht Stunden richtig guten Schlaf.

1. Immer runter mit dem Rollladen – vor allem dann, wenn eine Straßenlaterne direkt in ihr Fenster hineinleuchtet!

Für die Schlafqualität ist es wichtig, dass es im Schlafzimmer so dunkel wie möglich ist. Sogar das Mondlicht kann zum Problem werden, das hat sich in Studien herauskristallisiert. Denn Licht unterdrückt das Schlafhormon Melatonin. Deshalb sollten sich gerade Menschen, die unter Einschlafstörungen leiden, vorm Zubettgehen nicht lange in hellem Licht aufhalten.

2. Neben Licht sollten Sie auch Lärm aus dem Schlafzimmer verbannen – und zwar sogar nur leise vibrierende Handys.

„Selbst wenn Geräusche die Schlafenden nicht komplett aufwecken, können dadurch die besonders erholsamen Phasen unterbrochen oder komplett verhindert werden“, erläutert der HNO-Arzt und Mannheimer Universitäts-Professor Joachim T. Maurer. Auch die Waschmaschine oder den Geschirrspüler sollte man nicht nachts laufen lassen, wenn man ein Schlafproblem hat. Umgekehrt können allerdings bestimmte Geräusche auch beim Einschlafen helfen, wie die Frauenärztin und frühere Wissenschaftsministerin Prof. Marion Kiechle vom Klinikum rechts der Isar berichtet. Sie hat sich eine App aufs Handy geladen – mit Naturgeräuschen wie Meeresrauschen, Regenprasseln, Vogelgezwitscher, Wald- oder Wüstengeräuschen: „Besonders gut klappt bei mir das Regenprasseln, ich bin sofort entspannt und schlafe sehr schnell ein.“ Kiechle beruft sich auch auf eine große Studie aus den USA. Danach fühlen sich Menschen in einer natürlichen Geräuschkulisse weniger gestresst. „Zudem werden Schmerzen weniger stark empfunden, und auch die kog­nitiven Leistungsfähigkeiten wie Gedächtnisleistung und Informationsverarbeitung erhalten einen Schub“, berichtet Kiechle.

3. Blaues Licht ausblenden

„Abends versuche ich, blaues Licht durch TV, Laptop und Handy zu vermeiden. Es verringert die Bildung des Schlafhormons Melatonin um bis zu 70 Prozent“, berichtet Miriam Homburg von der Praxis Therapie.Welt am Prinzregentenplatz. „Wenn ich dennoch vorm Fernseher oder am Rechner sitze, dann verwende ich eine Blaulichtfilterbrille. Dadurch ist meine spätere Schlafqualität viel besser.“

4. Bei kühlen Temperaturen mit Socken schlafen

Die optimale Temperatur im Schlafzimmer liegt bei etwa 15 bis 18 Grad, viele Menschen schlafen zudem bei geöffnetem Fenster. Der Haken daran: Grade die Füße können schnell auskühlen – und kalte Füße gelten als regelrechte Schlafkiller. „Sie können das Einschlafen massiv beeinträchtigen“, weiß Professor Maurer. „Deshalb gilt: Wer häufig unter kalten Füßen leidet, sollte sich zum Schlafen Socken anziehen.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

5. Maximal vier Stunden vorm Zubettgehen schwer essen

Wer gut schlafen und auch wirklich erholt aufwachen will, der sollte an seiner Ernährungsstrategie feilen - auch am Zeitmanagement. Wer vor dem Zubettgehen schwere Mahlzeiten zu sich nimmt, schläft aufgrund der gesteigerten Verdauungsaktivität unruhiger. „Deshalb besser etwa vier Stunden vor dem Schlafengehen essen, damit der Körper die Mahlzeit noch im wachen Zustand verdaut, und am Abend auf kohlenhydratreiche Kost verzichten“, rät Prof. Maurer.

6. Reden Sie sich auch kleinere Mengen Alkohol nicht schön

Wer unter Einschlafproblemen leidet, der sollte wenig oder am besten gar kein Bier und keinen Wein trinken. Denn Alkohol setzt die Schlafqualität herab. Im ersten Moment macht er zwar müde. Wenn Alkohol allerdings während des Schlafs im Körper abgebaut wird, dann sorgt er für eine unruhige Nacht und häufigeres Aufwachen. Auch Kaffee sollte man vorm Zubettgehen meiden, weil er Koffein enthält.

7. Bewegung fördert einen gesunden Schlaf – aber Vorsicht...

Wer kurz vorm Zubettgehen noch intensiv Sport treibt, riskiert Einschlafprobleme. Deshalb gilt: Spätabends lieber nicht mehr ausgiebig joggen oder auf dem Heimtrainer bei höherer Wattzahl Kilometer fressen.

8. Verkneifen Sie es sich, vorm Fernseher einzuschlafen

Dafür bekommt man oft später die Quittung, wenn man vom Sofa ins Bett umzieht. Viele Menschen sind dann plötzlich hellwach und können nicht mehr einschlafen. Schalten Sie den Fernseher oder Ihr Tablett am besten mindestens eine halbe Stunde vorm Zubettgehen aus. Hier gilt wie bereits für Lichtquellen: Die Strahlung hemmt die Bildung des Schlafhormons Melatonin.