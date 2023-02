So wichtig ist Krafttraining für Senioren

Münchner Wissenschaftler treiben Bestform-Bewegungsstudie voran

Unter Senioren sind Stürze gefürchtet. Dabei erleiden allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 120 000 ältere Menschen einen Oberschenkelhalsbruch oder andere schwere Verletzungen, hinterher wird jeder fünfte Patient zum Pflegefall. Um dieses Risiko zu verringern, haben Wissenschaftler des Klinikums rechts der Isar der TU München ein spezielles Krafttraining für Senioren entwickelt. Es wird derzeit im Rahmen einer großen Studie erprobt und ausgewertet. Daran nehmen Bewohner von Seniorenheimen teil. Erste Zwischenergebnisse sind ermutigend.

+ Professor Dr. Martin Halle vom Klinikum rechts der Isar der TU München gehört zu Deutschlands erfahrensten Präventionsmedizinern. © TU München

Präventionsmediziner warnt: „Mit dem Alter verliert der Körper schnell an Muskulatur“

Wie lassen sich Stürze im Alltag vermeiden - und falls diese Unfälle trotzdem passieren: Wie schaffen es die meist älteren Patienten, nach einer auskurierten Verletzung wieder auf die Beine zu kommen? „Ein Schlüssel dazu ist regelmäßiges Krafttraining. Das ist eine wertvolle Investition in die Gesundheit“, rät der erfahrene Präventionsmediziner Professor Dr. Martin Halle von der TU München und erklärt den medizinischen Hintergrund: „Mit dem Alter verliert der Körper schnell an Muskulatur, und die Knochen werden poröser. Durch Krafttraining lassen sich die großen Muskelgruppen und die Rumpfmuskulatur stärken. Muskeln sind Stabilisatoren für Gelenke und Wirbelsäule. Wer mehr Muskeln hat, der hat auch dichtere, stabilere Knochen. Ein regelmäßiges körperliches Training ist die beste Medizin, um die Lebensqualität im Alter zu erhalten und Muskelschwund, Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit möglichst lange entgegenzuwirken.“

Muskeln sind der Motor des Lebens. Wer nicht aktiv ist, dessen Muskeln werden nach und nach in Fett umgewandelt.

+ Im Rahmen der wissenschaftlichen Studie „Bestform - Sport kennt kein Alter“ trainieren ältere Menschen in Seniorenheimen an speziellen Geräten. © TU München

Studie liefert ermutigende Zwischenergebnisse: Teilnehmer bauen Kraft und Ausdauer auf

Gemeinsam mit seinem Team treibt Präventions-Professor Halle eine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema in Seniorenheimen voran. Unter dem Motto „Bestform - Sport kennt kein Alter!“ trainieren die Teilnehmer regelmäßig an modernen, für ältere Menschen weiterentwickelten Geräten. Wie effektiv dieses Training ist, hat sich bereits bei ersten Zwischenergebnissen herauskristallisiert. „Es zeigten sich Verbesserungen in der körperlichen Funktion, der Beinkraft und der Ausdauer sowie eine deutliche Reduktion der Sturzangst“, berichten Privatdozentin Dr. Monika Siegrist und Nina Schaller vom Bestform-Projektteam. Die beiden Expertinnen arbeiten bereits an der Auswertung der Studie, deren Ergebnisse sie noch in diesem Jahr vorstellen wollen.

Immer mehr ältere Menschen, viele leben alleine

Präventionsmediziner Halle sieht sich durch die ermutigenden Zwischenergebnisse in seiner Vision bestärkt, noch mehr Menschen für dieses wichtige Gesundheitsthema zu begeistern. „Die Zeit ist reif für ein gesamtgesellschaftliches Umdenken in puncto Bewegung im Alter.“ Seine These untermauert der renommierte Wissenschaftler mit Fakten: „Es besteht höchster Handlungsbedarf, denn nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten im Jahr 2020 knapp sechs Millionen Menschen über 65 Jahre alleine – das war jede dritte Person in dieser Altersgruppe. Die Zahl der Menschen über 65 Jahre stieg bereits zwischen 1990 und 2018 um etwa 50 Prozent von 11,9 auf 17,9 Millionen. In den nächsten 20 Jahren wird diese Zahl um weitere bis zu sechs Millionen auf mindestens 22,7 Millionen Menschen wachsen. Die Gruppe der hochbetagten Menschen über 85 Jahre wird bereits in den nächsten Jahren von 2,3 Millionen im Jahr 2018 auf etwa 3,3 Millionen in 2025 steigen und dann bis Anfang der 2030er Jahre auf diesem Niveau bleiben.“

Senioren profitieren nicht nur körperlich, sondern auch psychisch

Für jeden einzelnen könne sich gezieltes Training lohnen, betonen auch die Bestform-Expertinnen Siegrist und Schaller. Wer trainiert, ist weniger eingeschränkt, bleibt geistig fit und hat eine höhere Lebenserwartung. Bei den Übungseinheiten in den Seniorenheimen profitieren die Teilnehmer zudem nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das Training in der Gruppe fördert soziale Kontakte, holt Menschen aus der Isolation.

Münchner Modell soll Schule machen

Das Münchner Modell soll Schule machen. So arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU München bereits daran, das Projekt weiter auszubauen. Dabei erhalten sie tatkräftige Unterstützung von der Beisheim-Stiftung mit Sitz in München, die sich die Förderung innovativer Projekte unter anderem im Gesundheitsbereich zur Aufgabe gemacht hat.

„Dank körperlichen Trainings optimale Voraussetungen für ein längeres, selbstbestimmtes Leben“

Von den Erfolgsaussichten sind alle Beteiligten überzeugt, wie Initiator Halle betont: „Mit der bestform-Studie schließen wir die wissenschaftliche Versorgungslücke und schaffen optimale Voraussetzungen, um den Senioren und Hochbetagten dank eines körperlichen Trainings ein längeres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“