22 Kinder mit 24 Jahren! Doch ans Aufhören denkt junge Mutter lange nicht

Von: Jasmin Pospiech

Die Ozturks haben gemeinsam 22 Kinder – bis jetzt. Die Großfamilie soll weiter wachsen. © batumi_mama/Instagram

Kristina Ozturk ist gerade mal 24 Jahre und hat bereits 22 Kinder. Die Millionärsgattin will aber noch mehr. Wie ist das medizinisch möglich?

Batumi (Georgien) – Viele träumen bereits in jungen Jahren, einmal zu heiraten und eine Familie zu gründen. So auch Kristina Ozturk. Die Russin bekommt schon als Teenager mit 17 Jahren ihre Tochter Vika. Die Beziehung zum Vater des Kindes zerbricht früh. Dann lernt die Moskauerin im Urlaub in Georgien den 53-jährigen Millionär Galip Ozturk kennen und lieben. Nun lebt die heute 24-Jährige mit ihrer sechs Jahre alten Tochter im Heimatlandes ihres Mannes.

Zudem hat das Paar noch 21 weitere Kinder bekommen, enthüllt 24vita.de.*

Doch nur Vika ist Kristina Ozturks leibliches Kind, die restlichen Babys sind von Leihmüttern ausgetragen worden. Diese haben die gebürtige Russin und ihr Mann engagiert, um ihren Traum von einer Großfamilie zu erfüllen. In Georgien ist das möglich, da Leihmutterschaften seit 1997 legal sind, sofern das Paar heterosexuell und verheiratet ist.

Wie die britische „Sun“ berichtet, kostet eine Leihmutterschaft etwa 8.000 Euro. Eine Geldsumme, bei der Millionär Galip Ozturk sicherlich nur milde lächeln kann. Stattdessen schwelgt das Paar im Babyglück und besonders Kristina teilt auf Instagram fleißig Bilder und Videos mit ihren 212.000 Followern aus ihrem Alltag als 22-fache Mutter. Alle Kinder werden auf ihrer Instagram-Seite einzeln in Story-Highlights vorgestellt. Eine Schar Nannys soll die junge Frau bei der Erziehung der Kinder unter die Arme greifen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

