Nase putzen oder den Schleim hochziehen? Gesünder soll letztere Variante sein

Von: Juliane Gutmann

Wenn die Nase läuft, greifen die meisten zum Taschentuch. Den Nasenschleim hochzuziehen, soll allerdings die bessere Methode sein.

Zählen Sie zu den Nasen-Putzern? Dann greifen Sie immer zum Taschentuch, wenn die Nase läuft. Doch es gibt auch diejenigen, die den in Industrienationen sozial eher unerwünschten Weg gehen – und den Nasenschleim einfach lautstark durch die Nase hochziehen. Letztere Möglichkeit soll biologisch gesehen mehr Sinn ergeben.

Welche Vorteile das Hochziehen von Nasenschleim für den Körper hat, erfahren Sie auf 24vita.de.

Im Internet polarisieren Tipps rund um das Thema „Naseputzen“. So zeigte ein Instagram-Post des Wissenschaftsportal quarks, dass die Meinungen zur Nasenhygiene auseinander gehen. So schrieb ein User: „Ich bin ja dafür, wir machen es wie die Fußballer, immer raus damit“. Ein anderer User schreibt: „Vom Schneuzen kriege ich eh nur Nasenbluten“. Es gibt aber auch Menschen, die ein Problem im Hochziehen sehen: „Hochziehen ist absoluter Mist. Der ganze Rotz setzt sich in die Nasennebenhöhle fest, entzündet sich ggf. Dann lieber raus damit!“

