Nebenwirkung nach Novavax-Impfung: Wer sich nicht impfen lassen sollte

Der Impfstoff von Novavax soll ab Februar auch in Deutschland verimpft werden. © Kirsty O'connor/dpa

Bald soll der Impfstoff von Novavax auch in Deutschland verimpft werden. Doch aufgepasst, das Vakzin ist nicht für alle Menschen so gut geeignet.

Seit der Zulassung von ‚Nuvaxovid‘ in der Europäischen Union ist klar, dass der Impfstoff auch in Deutschland verimpft werden soll. Schon Ende Februar sollen die ersten Dosen in Deutschland eintreffen und anschließend an die Bundesländer verteilt werden. Auf Anfrage von HEIDELBERG24* teilte das Sozialministerium mit, dass in Baden-Württemberg ab 21. Februar mit der ersten Lieferung Novavax-Impfstoff gerechnet wird. Eine Bewertung der Ständigen Impfkommission (Stiko) liegt vor.

Doch der Novavax-Impfstoff ist längst nicht für alle Menschen gut geeignet*. Im Gegenteil: Bestimmte Personen sollten besser auf einen mRNA- oder Vektorimpfstoff ausweichen. Der Grund: Gewisse Patienten können allergisch auf eine Impfung mit ‚Nuvaxovid‘ reagieren. Welche Stoffe oder Allergen Reaktionen auslösen können und auf welche anderen Impfstoffe Allergiker im Ernstfall noch ausweichen können, verrät HEIDELBERG24* im oben verlinkten Artikel. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.